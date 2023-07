(Montréal) TFI International a affiché lundi un bénéfice du deuxième trimestre de 128,2 millions US, en baisse par rapport à celui de 276,8 millions US réalisé lors de la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société montréalaise de transport par camion a indiqué que ses revenus totaux pour le trimestre s’étaient établis à 1,8 milliard US, ce qui était inférieur à son chiffre d’affaires de 2,4 milliards du deuxième trimestre de 2022.

Le bénéfice par action s’est chiffré à 1,47 $ US, alors qu’il avait été de 3,00 $ US il y a un an.

Selon TFI, la baisse de son bénéfice s’expliquait notamment par une réduction des revenus et des volumes d’ensemble pour le fret, ainsi qu’à autres coûts.

Le président et chef de la direction, Alain Bédard, a fait valoir dans un communiqué que les plus récents résultats témoignaient de la qualité des activités et de l’entreprise et de la capacité d’adaptation de son personnel, dans un contexte de difficultés sur le marché du fret et de la baisse des volumes à l’échelle de l’industrie.

Selon lui, la solide assise financière de TFI a aidé la société à répartir ses capitaux de façon stratégique. Il a aussi rappelé que l’entreprise avait réalisé sept acquisitions depuis le début de l’année.