(Ottawa) Shopify a enregistré une perte de 1,3 milliard US pour son plus récent trimestre, qui a été marqué par la mise à pied de 20 % de son effectif et par la vente de ses activités de logistique.

La Presse Canadienne

La perte nette de la société d’Ottawa, spécialisée dans les solutions de commerce électronique, se comparait à une perte nette de 1,2 milliard US pour la même période l’an dernier.

La perte par action s’est établie à 1,02 $ US, alors qu’elle avait été de 95 cents US au même trimestre en 2022.

Les analystes s’attendaient en moyenne à une perte de 46 cents US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les revenus de Shopify ont atteint près de 1,7 milliard US au cours du trimestre, alors qu’ils avaient été d’environ 1,3 milliard US un an plus tôt.

Le plus récent trimestre de Shopify a vu l’entreprise réduire de façon significative son effectif pour l’aider à rediriger ses efforts sur ses activités principales de commerce électronique et se défaire de ses activités de distribution en les cédant au gestionnaire de chaîne d’approvisionnement Flexport.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : SHOP)