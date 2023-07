(Calgary) Cenovus Energy a révisé sa prévision de production en amont à la baisse, alors qu’elle affichait jeudi un bénéfice du deuxième trimestre de 866 millions, en baisse par rapport à celui de 2,4 milliards réalisé lors de la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

Le profit par action s’est chiffré à 44 cents, comparativement à celui de 1,19 $ de l’an dernier, tandis que les revenus ont totalisé 12,2 milliards, par rapport à ceux de 19,2 milliards du deuxième trimestre précédent.

La production en amont au plus récent trimestre a atteint l’équivalent de 729 900 barils de pétrole par jour, alors qu’elle avait été de 761 500 barils de pétrole un an plus tôt, alors que la production de l’entreprise a été touchée par les incendies de forêt en Alberta et des opérations de maintenance planifiées.

La production en aval s’est établie à 537 800 barils par jour, comparativement à celle de 457 300 barils par jours du deuxième trimestre de l’an dernier.

Dans ses prévisions pour l’exercice, Cenovus a indiqué qu’elle s’attendait maintenant à une production en amont représentant l’équivalent d’entre 775 000 et 795 000 barils de pétrole par jour en 2023. Ses prévisions du trimestre précédent visaient plutôt l’équivalent d’entre 790 000 et 810 000 barils de pétrole par jour pour l’exercice.

La société a maintenu ses prévisions pour la production en aval, qui devrait être d’entre 580 000 et 610 000 barils par jour.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CVE)