(Toronto) Rogers Communications a affiché mercredi un profit en baisse de 73 % pour son plus récent trimestre, qui a vu la clôture de son acquisition de Shaw Communications.

La Presse Canadienne

La société torontoise de télécommunications a indiqué que son bénéfice du deuxième trimestre, de 109 millions, se comparait à un bénéfice net de 409 millions pour la même période l’an dernier.

Le bénéfice par action du trimestre clos le 30 juin s’est établi à 20 cents, en baisse par rapport à celui de 76 cents de l’an dernier.

Rogers a expliqué la chute marquée de son bénéfice net et de son profit par action à une augmentation d’environ 500 millions du montant trimestriel des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles découlant des actifs acquis dans le cadre de son regroupement avec Shaw, pour 26 milliards, qui a été conclu en avril.

Les deux entreprises ont obtenu à la fin mars l’approbation finale du gouvernement pour leur accord, après avoir accepté certaines conditions, incluant la vente des activités sans fil de Shaw, Freedom Mobile, à la québécoise Vidéotron, une filiale de Québecor.

« Nous avons dégagé d’excellents résultats au deuxième trimestre et nos principales activités ont poursuivi leur essor de façon remarquable », a affirmé le président et chef de la direction de Rogers, Tony Staffieri, dans un communiqué de presse.

« Nous avons rehaussé nos prévisions pour l’exercice et j’ai le plaisir d’annoncer que l’intégration avec Shaw se déroule plus vite que prévu. Nous sommes fiers qu’un nombre croissant de Canadiens choisissent Rogers alors que nous investissons dans le service à la clientèle et les réseaux en vue de réaliser une croissance à long terme. »

Sur une base ajustée, le bénéfice net a atteint 544 millions, ce qui était supérieur de 17 % à celui de 463 millions pour le deuxième trimestre précédent, tandis que le bénéfice ajusté par action est passé de 86 cents à 1,02 $ au plus récent trimestre.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit par action de 1,02 $ sur une base non ajustée, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les revenus ont progressé de 30 % pour atteindre 5 milliards au plus récent trimestre, alors qu’ils avaient été de 3,9 milliards au deuxième trimestre précédent.

Les revenus de Rogers ont été alimentés par l’ajout de 170 000 abonnés nets aux services postpayés de téléphonie mobile, en hausse de 39 % par rapport à 122 000 l’an dernier, ce qui, selon l’entreprise, était attribuable à la performance au chapitre des ventes et à la satisfaction de la clientèle dans un marché canadien en croissance.

La société a en outre noté qu’elle avait également introduit de nouveaux forfaits 5G à partir de 55 $ par mois.

Elle a enregistré une augmentation de 7 % des revenus des services sans fil au cours du trimestre, principalement en raison de la croissance du nombre d’abonnés à la téléphonie mobile, de l’ajout de clients Shaw à la suite de la fusion et de la hausse des revenus d’itinérance associée à l’augmentation des voyages.

Le taux de désabonnement mensuel de Rogers pour les abonnés nets au téléphone mobile postpayé était de 0,87 %, en hausse par rapport à 0,68 % au cours du deuxième trimestre précédent.

Le revenu mensuel moyen par utilisateur du téléphone mobile de Rogers était de 56,79 $, ce qui représente une baisse de 3,5 % par rapport au deuxième trimestre de l’année précédente.

Rogers a attribué la baisse à une augmentation de sa gamme de forfaits à moindre coût dans la foulée de l’acquisition de Shaw.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : RCI. B)