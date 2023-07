Les pipelines Columbia Gas et Columbia Gulf s’étendent sur plus de 24 000 kilomètres à travers l’Amérique du Nord, fournissant une part substantielle de la demande quotidienne de gaz naturel aux États-Unis, y compris environ 20 % de l’approvisionnement américain en gaz naturel liquéfié (GNL).

(Calgary) TC Énergie a annoncé lundi la vente d’une participation de 40 % dans ses systèmes Columbia Gas Transmission et Columbia Gulf Transmission à la new-yorkaise Global Infrastructure Partners pour 5,2 milliards.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

Cette décision est l’aboutissement d’un programme de cession d’actifs que TC Énergie, établie à Calgary, a annoncé l’automne dernier. La société avait indiqué à l’époque qu’elle chercherait à vendre au moins 5 milliards d’actifs non essentiels d’ici la fin de 2023, afin d’aider à financer ses objectifs d’expansion plus importants sans s’endetter lourdement.

Les pipelines Columbia Gas et Columbia Gulf s’étendent sur plus de 24 000 kilomètres à travers l’Amérique du Nord, fournissant une part substantielle de la demande quotidienne de gaz naturel aux États-Unis, y compris environ 20 % de l’approvisionnement américain en gaz naturel liquéfié (GNL).

TC Énergie a précisé qu’elle continuerait d’exploiter les pipelines et financerait leur maintenance annuelle, leur modernisation et leur croissance conjointement avec Global Infrastructure Partners.

La part des dépenses en capital de Global Infrastructure Partners sera en moyenne de plus de 1,3 milliard par an au cours des trois prochaines années, a précisé TC Énergie.

La cession intervient alors que TC Énergie a dû faire face à une augmentation des coûts de son projet Coastal GasLink, qui est actuellement en construction en Colombie-Britannique et complété à plus de 90 %. Plus tôt cette année, TC Énergie a relevé le coût prévu du projet Coastal GasLink à 14,5 milliards, contre une estimation antérieure de 11,2 milliards.

L’analyste Robert Kwan, de la Banque Royale, a écrit lundi dans une note de recherche qu’il aimait la transaction de Columbia Pipelines parce qu’elle prélevait une « part importante » du programme de monétisation des actifs de plus de 5 milliards de TC Énergie d’un seul coup, par l’entremise d’une transaction avec un « partenaire bien considéré ».

M. Kwan a dit s’attendre à ce que TC Énergie annonce des cessions supplémentaires dans les mois à venir.

TC Énergie doit publier vendredi ses résultats financiers du deuxième trimestre.