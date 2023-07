(Toronto) Le commissaire à la concurrence du Canada n’en démord pas : la plus grande chaîne de salles de cinéma du pays a recours à des « pratiques commerciales trompeuses » pour vendre certains billets.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

Dans une réplique déposée la semaine dernière auprès du Tribunal de la concurrence, Matthew Boswell a réaffirmé les accusations qu’il fait depuis le mois de mai, ajoutant que Cineplex avait mal décrit le processus d’achat de ses billets.

Ce document démontre que M. Boswell n’a pas l’intention de revenir sur son allégation voulant que les consommateurs ne peuvent pas acheter de billets pour les projections dans les salles de Cineplex aux prix annoncés, puisque des frais obligatoires de 1,50 $ leur sont imposés pour la réservation en ligne.

M. Boswell fait valoir que les frais appliqués à certains billets de cinéma Cineplex achetés en ligne constituent un soi-disant affichage de « prix partiels », une pratique commerciale trompeuse puisque les clients sont entraînés dans un achat sans que le coût final soit complètement divulgué.

Cependant, le géant du cinéma établi à Toronto a déclaré dans ses propres documents, déposés plus tôt ce mois-ci, que les réclamations du Bureau de la concurrence étaient sans fondement et devraient être rejetées puisque les cinéphiles sont informés des frais qui peuvent leur être imposés dès qu’ils sélectionnent une projection et un type de billet.

Dans sa réplique, M. Boswell a réfuté cette affirmation, affirmant que « les consommateurs ne sont pas informés du prix d’un billet de cinéma sur la toute première page du site web et de l’application ».

« Cineplex passe également sous silence le fait que lorsque le prix d’un billet de cinéma est affiché sur la page “billets”, Cineplex n’ajuste pas réellement chaque représentation de prix pour afficher le prix total », a poursuivi M. Boswell.

« Au lieu de cela, les coûts de chaque billet de cinéma sont additionnés aux frais de réservation en ligne [qui peuvent être facturés jusqu’à quatre fois par transaction], laissant aux consommateurs la tâche de comprendre que le coût par billet a augmenté. »

Le commissaire a également contesté l’affirmation de Cineplex voulant que les frais de réservation en ligne ne soient pas obligatoires pour l’achat d’un billet de cinéma, car toute personne achetant son billet dans les cinémas ou utilisant le programme d’abonnement CinéClub de Cineplex n’a pas à les payer. En outre, ceux qui utilisent une carte du programme de fidélité Scène Plus lors du processus d’achat voient les frais de réservation en ligne être réduits à 1,00 $.

« Le fait que les consommateurs, après avoir décidé d’acheter un billet de cinéma via le site web ou l’application et en supposant qu’ils réalisent que Cineplex a ajouté des frais de réservation en ligne, puissent alors choisir d’éviter les frais de réservation en ligne, ne change rien au fait que Cineplex a affiché un prix initial qui est inaccessible sur le site web ou dans l’application en raison des frais de réservation en ligne obligatoires fixes », a affirmé M. Boswell.

Il a ajouté que le processus d’achat de Cineplex était conçu pour encourager les clients à procéder à l’achat d’un billet malgré les frais, et a souligné que la chaîne avait installé des panneaux dans ses cinémas pour indiquer aux clients que la billetterie était fermée, mais que les billets pouvaient être achetés en ligne ou dans l’application de Cineplex.

Cineplex n’a pas répondu à une demande de commentaire sur la dernière réplique de M. Boswell.

Les frais de la chaîne qui ont déclenché le litige avec M. Boswell ont été mis en place le 15 juin 2022 et visent à servir de frais de réservation en ligne pour l’achat de billets à l’avance.

Ils ont été lancés alors que Cineplex se remettait des fermetures forcées de la pandémie de COVID-19 et de l’annulation d’un accord qui l’aurait vue être rachetée par la société britannique Cineworld pour plus de 2 milliards.