Airmédic, l’un des principaux acteurs du créneau des évacuations d’urgence aériennes au Québec, a été poussé vers l’insolvabilité par la débâcle de son principal actionnaire, Groupe Huot. Ce fournisseur du gouvernement québécois a même eu besoin d’un prêt d’urgence de 1,5 million pour continuer à voler et se chercher un nouveau propriétaire.

Ces informations se trouvent dans les documents déposés auprès de la Cour supérieure du Québec par l’entreprise établie à Saint-Hubert, en banlieue sud de Montréal, qui bénéficie de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies depuis la semaine dernière. On y apprend également que les créances d’Airmédic s’élèvent à environ 105 millions – dont 66 millions sont « garanties ».

Mais la requête illustre surtout comment les difficultés financières de Groupe Huot – promoteur immobilier bien implanté dans la région de Québec – ont provoqué un effet domino chez l’entreprise de transport médical aérien.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Un avion Pilatus PC-24 utilisé par Airmédic

« Les défauts de certaines entités du Groupe Huot cautionnés par des entités lesquelles ont cautionné les entités du Groupe Airmédic ont causé des situations de défaut auprès des créanciers garantis, peut-on lire. Ces défauts ont mis une pression significative sur les liquidités du Groupe Airmédic, ce qui a ultimement causé la situation actuelle d’insolvabilité. »

En d’autres termes, l’incapacité du promoteur immobilier à remplir certaines de ses obligations financières a fait en sorte que le spécialiste des évacuations d’urgence aériennes s’est retrouvé avec un fardeau financier supplémentaire sur les épaules. C’est ce qui l’a incité à se protéger de ses créanciers. La requête n’offre toutefois pas plus de détails à propos de la façon dont Airmédic a été poussée vers l’insolvabilité par son actionnaire.

Fonds insuffisants

Vers le 7 juillet dernier, les débitrices ne disposaient plus des « fonds suffisants pour assurer la continuité des opérations et poursuivre le processus de sollicitation [pour trouver un acquéreur] mis en place ». Elles n’avaient « pas de solution pour remédier à ce problème majeur ». Il n’a pas été possible d’avoir une idée des finances de l’entreprise. La requête judiciaire souligne que ces informations ont été placées sous scellés.

Groupe Huot se présente comme un promoteur et gestionnaire de projets immobiliers résidentiels et commerciaux de « grande envergure ». Depuis le début de l’année, sa situation financière s’est particulièrement détériorée. Millénium Construction, division de Groupe Huot spécialisée dans la construction de complexes locatifs, a déclaré une faillite de 84 millions en mai dernier en évoquant le contexte économique actuel, la montée des taux d’intérêt, l’augmentation du coût des matériaux et le manque de main-d’œuvre. Les travaux ont cessé sur des chantiers, et des mises à pied ont eu lieu.

Ces derniers mois, les médias de Québecor ont aussi rapporté que Stéphane Huot, fondateur de la société, avait été dépossédé de complexes locatifs. L’homme d’affaires aurait également mis en vente certaines de ses propriétés en raison des difficultés financières qui s’accumulent.

Déjà à vendre

Airmédic se cherche de nouveaux investisseurs depuis quelques mois déjà. Le financement intérimaire de 1,5 million obtenu auprès de la Banque Laurentienne et de Fiera Capital devrait lui permettre de poursuivre ses activités jusqu’au 11 août, date à laquelle on espère que le processus de sollicitation de vente ou d’investissement sera terminé.

« Les débitrices croient fermement que malgré la situation actuelle, Airmédic est une entreprise florissante et que la mise en œuvre d’une transaction lui permettra de se concentrer sur les projets de développement et de croissance », est-il écrit dans la requête.

Deux offres d’amorce ont été reçues et analysées par Deloitte, firme qui agit à titre de consultant. Cela n’a toutefois pas permis de conclure une transaction. Les « délais inhérents » n’auraient pas permis de « maximiser la valeur des actifs » de la société, est-il expliqué, sans offrir plus de détails.

Airmédic n’a pas voulu commenter l’état du processus, lundi.

En plus des évacuations d’urgence, l’entreprise de Saint-Hubert offre un service de transport médical à certaines Premières Nations de régions éloignées. En vertu de contrats avec le ministère des Transports du Québec (MTQ), Airmédic transporte des patients vers des grands centres pour que ces derniers puissent recevoir des soins. Par courriel, lundi, le MTQ a indiqué maintenir un « contact avec la compagnie afin d’éviter les bris de service en lien avec l’exécution de ses contrats ».

« Les équipes du Ministère ont préparé des scénarios de contingence afin d’assurer la continuité des services d’évacuations aéromédicales sur l’ensemble du territoire du Québec », a écrit sa porte-parole, Émilie Lord, sans fournir plus de détails sur les scénarios en question.

De l’intérêt

On recense quelques acteurs dans ce créneau au Québec. Propair, entreprise établie en Abitibi-Témiscamingue, offre notamment ce service. Créée en 2022, Hélico Secours est aussi en croissance. Cette coopérative suit attentivement ce qui se passe chez Airmédic.

« Notre modèle d’affaires est différent, mais on ne ferme pas la porte [à s’impliquer dans le dossier] dépendamment comment les choses se dérouleront, explique le directeur général Alain Vallières. On compte 80 membres d’équipage, paramédicaux et pilotes à Saguenay et à Saint-Hubert. Nous sommes disposés à accélérer ce déploiement. »

Hélico Secours n’a toutefois pas tenté de mettre la main sur Airmédic, confirme M. Vallières. La coopérative préfère attendre qu’on l’invite à intervenir. D’après les médias de Québecor, Dessercom, compagnie ambulancière établie à Lévis, serait également intéressée à l’entreprise insolvable.

Airmédic en bref Année de fondation : 2012 Effectif : 135 personnes (professionnels de la santé, pilotes, administration) Flotte : 11 appareils (Pilatus PC-12NG, hélicoptères Airbus EC145e, Pilatus PC-24) Hangars : Saint-Hubert, La Romaine, Saint-Honoré, Lourdes-de-Blanc-Sablon