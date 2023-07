Lion Électrique trouve 188 millions auprès de prêteurs québécois

L’État québécois épaule de nouveau la Compagnie électrique Lion, qui obtient 188 millions (142 millions US) auprès d’un groupe d’investisseurs parmi lesquels on retrouve le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction, Groupe Mach et la famille Saputo.