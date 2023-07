Bonne nouvelle pour les utilisateurs de la carte de points Air Miles : le programme de fidélisation annonce un partenariat avec Dollarama.

Air Miles est devenu la propriété de BMO le mois dernier. La Banque avait dès lors annoncé que de nouveaux partenariats étaient imminents, ainsi qu’une bonification du programme. Les détenteurs de cartes de crédit Mastercard ou BMO auront droit à des points supplémentaires, lors de leurs achats chez Dollarama.

« Notre promesse aux Canadiens, surtout en cette période économique difficile, est d’offrir les moyens les plus souples et les plus étendus d’obtenir des milles sur les achats courants », a tenu à préciser Shawn Stewart, président du Programme de récompense AIR MILES, dans un communiqué émis mercredi matin.

Air Miles a près de 10 millions d’utilisateurs au Canada, mais a connu des jours meilleurs. Plusieurs de ses partenaires l’ont laissé tomber ces dernières années, comme Jean Coutu et IGA qui a préféré se tourner vers un programme de fidélisation maison.

Dollarama compte 1500 magasins au Canada. Le partenariat avec Air Miles débutera le 7 août.