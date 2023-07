Des enquêtes sur le recours au travail forcé chez Nike et Dynasty Gold

(Ottawa) L’organisme de surveillance de l’éthique des entreprises d’Ottawa a annoncé des enquêtes sur une société d’extraction d’or et sur la filiale canadienne de Nike concernant des allégations de recours au travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement.

Dylan Robertson La Presse Canadienne

Sheri Meyerhoffer, qui est l’ombudsman canadienne pour la responsabilité des entreprises, a déclaré que les deux premières enquêtes lancées par son bureau concernaient la minorité ouïghoure de Chine.

Elle affirme que Nike Canada a fourni des informations sur ses « pratiques de diligence raisonnable », mais a refusé la médiation, l’entreprise soutenant qu’elle n’a plus de liens avec ces fournisseurs.

Mme Meyerhoffer enquête également sur Dynasty Gold Corp., qui, selon elle, a fait valoir qu’elle n’exerce pas le contrôle opérationnel de la mine où les abus présumés ont lieu.

Mehmet Tohti, directeur général du Projet pour la défense des droits des Ouïghours (URAP), a lancé les plaintes il y a un an et a déclaré qu’il s’agissait d’une étape attendue depuis longtemps vers la justice en Chine.

Les libéraux ont ouvert le bureau de Mme Meyerhoffer en 2018 et des militants soutiennent depuis longtemps qu’il n’a pas assez de mordant pour être efficace, comme de pouvoir exiger des documents et des témoignages.