(Montréal) Le ministre du Travail, Seamus O’Regan, a donné 24 heures à un médiateur fédéral pour lui faire parvenir « une recommandation écrite sur les conditions de l’accord » pour mettre fin à la grève portuaire de la Colombie-Britannique qui a bloqué les marchandises dans une trentaine de ports et fait craindre un chaos dans la chaîne d’approvisionnement à travers le Canada.

Sammy Hudes La Presse Canadienne

M. O’Regan a déclaré dans un communiqué publié mardi soir que l’écart entre les positions des employeurs et du syndicat des travailleurs portuaires dans la grève de 11 jours n’est « pas suffisant pour justifier la poursuite de l’arrêt de travail ».

Il a affirmé qu’une fois qu’il aura reçu les conditions du médiateur, il les transmettra aux deux parties et qu’elles auront encore 24 heures pour décider de « recommander ou non la ratification de ces termes à leurs mandats ».

Environ 7400 membres de l’International Longshore and Warehouse Union (ILWU) Canada à Vancouver sont en grève depuis le 1er juillet. Ils manifestent pour des protections contre la sous-traitance et l’automatisation, ainsi que pour des salaires plus élevés.

La grève, qui en est maintenant à sa deuxième semaine, commence à toucher les opérations commerciales au Canada.

PHOTO BLAIR GABLE, ARCHIVES REUTERS Le ministre du Travail, Seamus O’Regan

Par exemple, Nutrien a annoncé mardi avoir réduit la production de sa mine de potasse de Cory en raison de la grève des travailleurs du port de Vancouver et a averti que si l’arrêt de travail se poursuivait, cela pourrait affecter ses autres mines de potasse en Saskatchewan.

L’entreprise affirme que la grève a entraîné la perte de capacité d’exportation par l’entremise du terminal Neptune de Canpotex.

Le chef de la direction de Nutrien, Ken Seitz, a exhorté les deux parties du conflit de travail à parvenir à une résolution rapide.

Le ministre O’Regan a déclaré qu’une bonne affaire est « à portée de main » tant pour le syndicat que pour la BC Maritime Employers Association.

Il a réitéré qu’il était dans l’intérêt de toutes les parties qu’un accord soit conclu dès que possible.

« L’ampleur de cette perturbation montre à quel point les relations entre (l’Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique) et l’ILWU sont importantes pour notre intérêt national », a écrit M. O’Regan dans le communiqué partagé sur Twitter.

« Nous ne pouvons pas permettre que cet arrêt de travail persiste et risquer de détériorer davantage les relations entre ces parties. »

Une grève qui coûte cher

Prenant la parole lors d’une réunion des premiers ministres du Canada à Winnipeg, en Colombie-Britannique, le premier ministre David Eby a affirmé mardi que le groupe était uni dans sa volonté que la grève soit résolue le plus rapidement possible.

« Cela a des répercussions sur le coût de la vie des habitants de tout le pays, car les marchandises deviennent plus chères, car les importations ne sont pas disponibles et c’est vraiment le pire moment pour cela », a-t-il dit.

« Nous savons également qu’en Colombie-Britannique, où se trouve le port, les travailleurs portuaires ont vu leurs coûts augmenter, comme tout le monde. »

M. Eby a soutenu que les travailleurs doivent être traités avec respect.

« Et ce que nous voulons, c’est un accord à long terme qui va durer et qui va empêcher que des perturbations comme celle-ci ne se produisent à l’avenir. Et ce genre d’accords sont conclus à la table de négociation », a-t-il affirmé.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, fait partie de ceux qui poussent Ottawa à mettre en œuvre une loi de retour au travail pour mettre fin à la grève.

Mme Smith a souligné que cela allait avoir un impact énorme sur les chaînes d’approvisionnement.

« Nous apprenons que nos producteurs doivent fermer et réduire leur production. J’entends cela dans tous les domaines, que ce soit dans l’agriculture ou dans le pétrole », a indiqué Mme Smith.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a estimé que la grève coûte à sa province 160 millions par jour. Il a dit qu’il voulait que le gouvernement fédéral « mette fin à cela ».

« Nous devons bouger. Je suis tout à fait favorable au soutien des travailleurs de première ligne, mais vous ne pouvez pas prendre tout le pays en otage », a-t-il déclaré.

M. Ford a dit qu’il voulait un accord équitable pour les travailleurs, les contribuables et les consommateurs. « Nous devons nous assurer que cette grève est terminée, travailler en collaboration et commencer à faire circuler ces marchandises dans tout notre pays. »

Les entreprises inquiètes

Les résultats d’un sondage publiés mardi par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) ont révélé que 53 % des propriétaires d’entreprise croient que la grève affectera leurs activités. Les trois quarts des entreprises demandent également au gouvernement fédéral d’adopter une loi de retour au travail pour mettre fin rapidement à la grève.

Les propriétaires d’entreprise ont exprimé des inquiétudes concernant les expéditions critiques bloquées au port et les retards de livraison nécessaires pour terminer les projets à temps.

« Les chaînes d’approvisionnement viennent tout juste de commencer à se remettre des perturbations causées par la pandémie, de sorte que de nombreuses entreprises ressentiront ce dernier revers encore plus durement », a expliqué le président de la FCEI, Dan Kelly, dans un communiqué de presse.

« Nous entendons des membres de partout au pays qui s’inquiètent de manquer des ventes critiques, de retarder la production ou les commandes ou de ne pas pouvoir acheminer leurs produits vers les marchés d’exportation en raison de la grève. Le gouvernement fédéral doit intervenir et relancer les expéditions le plus rapidement possible. »

Mais ceux qui prétendent que les débardeurs « sont avides et résistants au changement » tout en préconisant une législation de retour au travail ont tout faux, selon l’auteur d’un nouveau rapport qui soutient l’argument avancé par les travailleurs selon lequel le travail n’est pas la source de la hausse des coûts dans l’industrie.

L’étude de l’économiste Jim Stanford, directeur du Centre for Future Work de Vancouver, indique que les salaires horaires des débardeurs sont similaires aux salaires des autres emplois industriels qualifiés.

Mais dans le cadre du système de répartition actuel, les débardeurs ont des horaires de travail précaires et doivent attendre plusieurs années avant d’avoir droit aux prestations.

M. Stanford a déclaré qu’au cours des dernières années, les salaires dans le secteur étaient à la traîne par rapport à la hausse du coût de la vie en Colombie-Britannique, le pouvoir d’achat réel des salaires des débardeurs ayant chuté de 2,5 % depuis 2017.

« De toute évidence, la main-d’œuvre n’est pas la source de la hausse des coûts du transport maritime et de l’inflation qui en résulte », a affirmé M. Stanford, dont l’étude a été commandée par l’ILWU Canada, le syndicat représentant les travailleurs en grève.

M. Stanford a noté que les six plus grandes compagnies maritimes mondiales contrôlent 70 % du transport maritime mondial, ce qui leur donne une influence sur les prix et les pratiques. Il a spécifié que des informations financières publiques sont disponibles pour cinq de ces sociétés, qui ont réalisé plus de 100 milliards de bénéfice l’année dernière.

« La cupidité des chargeurs et des exploitants de terminaux, qui ont profité d’une urgence économique et sanitaire pour engraisser leurs profits, est la source du problème », conclut-il dans son étude.

« C’est leur résistance au changement – en particulier, s’opposer à des moyens plus stables et efficaces de soutenir la formation, les compétences et la stabilité dans le travail de débardage – qui est le seul obstacle à un règlement rapide. »

M. O’Regan a déclaré dans son communiqué que les deux parties « ont travaillé dur et longtemps pour négocier un accord ».

« Il est dans l’intérêt de tous – l’employeur, le syndicat et tous les Canadiens – qu’ils acceptent cet accord le plus tôt possible », a-t-il déclaré.

Avec des informations de Dirk Meissner, Ashley Joannou, Allison Jones et Colette Derworiz, La Presse Canadienne