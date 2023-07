PHOTO JIM WILSON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Mark Zuckerberg veut depuis longtemps déloger Twitter et créer un lieu central pour les conversations publiques en ligne. Pourtant, Twitter est resté obstinément irremplaçable. Cela ne l’a pas empêché d’agir.

Mike Isaac The New York Times

Lundi, son entreprise, Meta, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, a présenté une nouvelle application visant directement le territoire de Twitter.

L’application, appelée Threads et connectée à Instagram, est apparue dans l’App Store d’Apple, et les utilisateurs peuvent s’inscrire pour la télécharger jeudi, date de sa sortie. L’application semble fonctionner comme Twitter, en mettant l’accent sur les conversations publiques, les utilisateurs pouvant suivre des personnes qu’ils connaissent déjà sur Instagram. Certains experts en technologie ont qualifié l’application à venir de « tueur de Twitter ».

Zuckerberg frappe fort alors que Twitter est en pleine tourmente. Depuis qu’Elon Musk a racheté la plateforme sociale l’année dernière, il a modifié le service en bricolant l’algorithme de Twitter qui décide quels messages sont les plus visibles, en éliminant les règles de modération du contenu qui interdisent certains types de tweets et en révisant le processus de vérification qui confirme l’identité des utilisateurs.

Puis, au cours du week-end, M. Musk a imposé des limites au nombre de tweets que ses utilisateurs pourraient lire lorsqu’ils utilisent l’application. Il a expliqué que cette mesure avait été prise en réaction au fait que d’autres entreprises s’emparaient des données de Twitter dans le cadre d’un processus appelé « scraping ». Les utilisateurs de Twitter ont rapidement reçu des messages leur indiquant qu’ils avaient dépassé leur « limite de débit », ce qui rendait l’application inutilisable après un court laps de temps. De nombreux utilisateurs de Twitter se sont sentis frustrés.

« S’il y a jamais eu un propriétaire plus autodestructeur d’une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui en veut aux clients mêmes qui déterminent le succès de cette entreprise, je n’en ai pas connaissance », a déclaré Lou Paskalis, fondateur et PDG d’AJL Advisory, une société de stratégie en matière de technologies de marketing et de publicité, à propos de M. Musk et de Twitter.

Les plus récentes turbulences chez Twitter semblent avoir donné à M. Zuckerberg une ouverture pour Threads.

Les dirigeants de Meta ont discuté de la manière de tirer parti du chaos qui règne chez Twitter depuis l’année dernière, notamment en créant un service concurrent. « Twitter est en crise et Meta a besoin de retrouver son dynamisme », a écrit un employé de Meta dans un message interne l’année dernière, selon un rapport publié en décembre par le New York Times. « ALLONS-Y POUR LEUR PAIN ET LEUR BEURRE. »

Cela a abouti à Threads, un projet spontané issu d’Instagram et dont le nom de code interne est Project 92. Les utilisateurs pourront se connecter à Threads en utilisant leur compte Instagram, selon les aperçus photographiques de l’application affichés dans l’App Store d’Apple.

Les dirigeants de Meta ont précédemment décrit l’application comme une version « gérée raisonnablement » d’un réseau social public, dans un clin d’œil pas si subtil au comportement erratique de M. Musk.

Musk et Twitter n’ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Mais Threads a rapidement attiré l’attention en ligne, Jack Dorsey, l’un des fondateurs de Twitter, tweetant une capture d’écran de la politique de données de l’application et M. Musk répondant « Ouais ».

Un porte-parole de Meta n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Défis

Meta lance Threads tout en faisant face à ses propres défis. L’entreprise de la Silicon Valley a investi massivement dans la transition vers ce que l’on appelle le métavers, un monde numérique immersif. Mais cette évolution a été accueillie avec scepticisme, étant donné que le métavers est loin d’être un courant dominant.

Ces derniers mois, Mark Zuckerberg a également réduit les dépenses de Meta et s’est demandé si l’entreprise n’était pas à la traîne dans la course à l’intelligence artificielle. Lors d’une réunion des employés le mois dernier, il a tenté de rallier ses employés en expliquant les licenciements massifs de l’année dernière et en exposant une vision de la manière dont le travail de Meta dans le domaine de l’intelligence artificielle s’intégrerait dans ses plans pour le métavers.

Malgré ces difficultés, Meta reste le concurrent le plus crédible de Twitter, avec des moyens importants et un public de plus de 3 milliards de personnes qui utilisent Facebook, Instagram ou ses autres applications. Les autres plateformes qui tentent de tirer parti de la faiblesse de Twitter – telles que Tumblr, Nostr, Spill, Mastodon et Bluesky – sont toutes beaucoup plus petites que Meta.

« Même si Facebook est en déclin, il dispose toujours d’une base d’utilisateurs massive », a déclaré M. Paskalis, d’AJL Advisory. Son grand nombre d’utilisateurs, a-t-il ajouté, « rendra plus probable le succès des applications copiées au détriment de Twitter ».

Facebook et Twitter s’opposent depuis des années dans leur tentative de capter les conversations en ligne les plus récentes. Dans les premiers temps de Twitter, Mark Zuckerberg a proposé d’acheter la société, mais a essuyé une fin de non-recevoir. Avant l’élection présidentielle américaine de 2016, Facebook s’est également efforcé de présenter ses produits en direct et ses sujets d’actualité lors d’évènements politiques et à la télévision.

Depuis lors, M. Zuckerberg a concentré ses efforts sur la diffusion de vidéos en direct – un domaine que Twitter a également exploré – et sur les mots-clics (hashtags) en vogue pour permettre aux utilisateurs d’explorer les sujets qui sont devenus viraux sur Facebook et Instagram.

MM. Zuckerberg et Musk pourraient s’affronter d’une autre manière : sur un ring.

Selon Dana White, président de la franchise sportive UFC, les deux hommes discutent de la possibilité de se mesurer dans le cadre d’un match d’arts martiaux mixtes. Bien qu’aucune date n’ait été fixée, les milliardaires de la technologie ont exprimé en privé à M. White leur volonté de s’affronter, et les contours de l’évènement se dessinent.