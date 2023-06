Indigo affiche une perte de 49,6 millions pour l’ensemble de son exercice

(Toronto) Indigo Books and Music a affiché mercredi une perte de 49,6 millions pour son plus récent exercice financier, au cours duquel une cyberattaque a paralysé son site web et ses systèmes de paiement et compromis les informations personnelles de certains de ses employés actuels et anciens.