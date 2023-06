Exit les Big Mac et les frites. Ici, les viennoiseries, les sandwiches et le café sont à l’honneur et servis avec rapidité pour des clients pressés. Le McCafé, nouveau concept développé par la célèbre chaîne de restauration rapide, fera son entrée au Québec à l’aéroport Montréal-Trudeau, une enseigne qui s’ajoute à une dizaine de nouveaux venus à YUL au cours des deux dernières années.

L’ouverture prévue en juillet du McCafé – le premier à atterrir dans un aéroport canadien –, près de l’entrée des départs internationaux, arrive à point puisque le besoin d’offre de déjeuners est criant, faisait observer Guy Landry, directeur, développement immobilier et commercial, au cours d’une visite de l’aéroport avec La Presse.

« Nous avons longuement réfléchi à la meilleure façon de faire. Pour les voyageurs, le concept McCafé nous paraît idéal », ajoute pour sa part Patrick Gerber, vice-président, restaurants et franchisés, de McDonald’s pour l’Est du Canada.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Un McCafé ouvrira ses portes à YUL cet été – le premier à atterrir dans un aéroport canadien.

Pourquoi ne pas simplement ouvrir un comptoir McDo traditionnel avec des croquettes de poulet et de Joyeux Festins au menu ?

Dans un endroit comme [un aéroport], les gens vont aimer pouvoir prendre leur café rapidement, manger un truc simple sur le pouce. Nous avons adapté le menu pour répondre à ces besoins. Patrick Gerber, vice-président, restaurants et franchisés, de McDonald’s pour l’Est du Canada

Plusieurs bornes seront installées pour faciliter la prise de commandes.

Le seul autre restaurant McCafé au pays se trouve d’ailleurs à la gare Union Station de Toronto. Le concept pourrait donc bien apparaître dans des lieux achalandés où les clients potentiels sont pressés.

Impossible toutefois de savoir combien de McCafé le géant de la restauration rapide a l’intention d’ouvrir au Québec. « Nous allons évaluer ce que ça donne, mentionne M. Gerber. Nous voulons tester le concept dans différents endroits. »

Offre renouvelée et divertissement

Par ailleurs, d’autres détaillants ont également élu domicile à l’aéroport après le retour des voyageurs. « Quelqu’un qui n’a pas mis les pieds ici depuis janvier 2022 remarquera une dizaine de nouveaux commerces », souligne Guy Landry.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Carlos & Pepe’s compte parmi les nouvelles « adresses » ouvertes après la pandémie.

Le magasin de vêtements Hatley, YUL Pizza, Livia et Carlos & Pepe’s comptent parmi les nouvelles « adresses » ouvertes après la pandémie. « La COVID, ça nous a permis de reprendre des espaces qui performaient moins », reconnaît M. Landry. Le célèbre restaurant L’Avenue des Canadiens, dans la zone des vols intérieurs, qui n’était pas « à la hauteur des attentes », fait partie des restaurants qui ont mis fin à leurs activités. L’aéroport va le transformer en salon à usage commun.

On a également donné des airs de camion de rue à un Subway. « Dans la zone internationale, il fallait qu’on s’ajuste. On manquait de restaurants d’entrée de gamme », souligne-t-il. Captifs, plusieurs voyageurs ont l’impression que se sustenter à l’aéroport en attendant leur vol leur coûte extrêmement cher. « Une fausse perception », assure Guy Landry, précisant tout de même que l’on ajoute 10 % au prix normalement affiché dans un restaurant dans la rue, par exemple.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Renée Lebel, directrice, expérience client, et Guy Landry, directeur, développement immobilier et commercial

On assure que les exploitants ne profitent pas de l’occasion pour gonfler les prix sur le menu. « On surveille les prix, souligne Renée Lebel, directrice, expérience client. On envoie des clients mystère. » Ainsi, chaque mois, une soixantaine de voyageurs triés sur le volet sont appelés à évaluer incognito les restaurants : les prix, le service, la rapidité, le menu…

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Pier-Émile Jomphe, directeur général d’Archibald microbrasserie

S’ils ne comptent plus leurs heures de travail, les restaurateurs de l’aéroport reconnaissent qu’en ce moment, ils ne sont pas en pénurie… de clients. « Près de 80 % du temps, on est à pleine capacité », assure le directeur général d’Archibald microbrasserie, Pier-Émile Jomphe, ajoutant dans la foulée que la succursale de YUL est sans doute celle qui fonctionne le plus parmi les autres adresses de l’entreprise québécoise.

En plus de se sustenter, les voyageurs accompagnés d’enfants – qui appréhendent le temps d’attente parfois anormalement long avant de monter à bord de l’avion – pourront compter cet été sur de nouvelles stations de jeux et de divertissements récemment aménagées. Attention aux joueurs passionnés, un vol est si vite manqué.