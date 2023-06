(Montréal) La Société québécoise du cannabis (SQDC) a annoncé jeudi la nomination de Robert Dalcourt au poste de président et chef de la direction par intérim, dans la foulée de la nomination de son ancien patron, Jacques Farcy, à la tête de la Société des alcools du Québec (SAQ).

La Presse Canadienne

Robert Dalcourt s’est joint à la SQDC en 2018, où il a d’abord occupé le poste de directeur, avant de devenir vice-président au département des Finances, a souligné la société d’État.

M. Dalcourt a joué un « rôle clé » dans la planification des finances de la SQDC, en plus de contribuer de façon importante à la planification stratégique de 2024-2026 de l’entreprise.

Il compte plus de 35 ans d’expérience en gestion stratégique, en comptabilité et en finances, notamment dans le secteur manufacturier et de la distribution alimentaire.

Dans le communiqué annonçant la nomination par intérim, la SQDC a indiqué que le processus de recrutement de son prochain dirigeant s’amorcerait « rapidement » et serait chapeauté par le conseil d’administration de la société d’État, sans donner plus de détails.

La SAQ a annoncé mercredi soir que Jacques Farcy deviendrait son prochain président et chef de la direction à compter du 26 juin, en remplacement de Catherine Dagenais, qui occupait ce poste depuis 2018 et prendra maintenant sa retraite.

M. Farcy avait déjà travaillé pour la SAQ entre 2015 et 2021. Lors de son mandat à la SQDC, il a contribué à l’implantation de la livraison en 90 minutes dans plusieurs régions de la province, et a préparé le prochain plan stratégique de la société d’État.