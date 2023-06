Vénérable institution qui guide quelque 3000 entrepreneurs chaque année depuis 1980, le Réseau Mentorat a un nouveau président à la tête de son conseil d’administration depuis jeudi : le PDG et cofondateur de Hopper, Frédéric Lalonde.

M. Lalonde, qui fait partie de l’organisme depuis 2019, prend la relève de l’homme d’affaires Charles Sirois, à ce poste depuis neuf ans. « La pandémie, ç’a été deux années où le mentorat était plus difficile en personne, raconte M. Lalonde en entrevue. J’ai appris à connaître le Réseau Mentorat à travers les bonnes années et les plus difficiles, j’ai été complètement jeté à terre par la qualité de l’organisation et de ses individus. »

Lui-même à la terre d’une entreprise montréalaise prospère, évaluée à plus de 5 milliards opérant dans les domaines du voyage et des technologies financières, le nouveau président veut mieux « connecter » le Réseau Mentorat avec le monde de la techno. Sa ligne directrice, c’est « l’obsession du client », en l’occurrence ici les entrepreneurs qui se retrouvent pris en charge par des mentors bénévoles qui les guident dans la croissance de leur projet.

« On est en train de le faire, et ç’a commencé en 2019, cette obsession sur ce dont a besoin l’entrepreneur, comment on mesure le progrès. On a l’opportunité de réinventer ça. »

Il souhaite également contribuer à mieux faire connaître le Réseau Mentorat, issu de la Fondation de l’entrepreneurship créée en 1980, qui compte sur l’appui du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, de la Banque Nationale, de Desjardins et d’une dizaine de partenaires de premier plan.

« Le Réseau Mentorat est vraiment unique au Québec, je n’ai pas de comparable, dit M. Lalonde. Le fait que ce soit moins connu, ça démontre que nous avons du travail à faire. »

Nouvelle directrice

« Frédéric va reprendre la présidence d’une organisation qui a une mission claire, une pérennité financière, et qui peut faire face aux défis de l’avenir, a déclaré par communiqué le président sortant, Charles Sirois. Frédéric est d’une nouvelle génération, il saura faire passer le Réseau Mentorat à la prochaine étape de son développement. »

Pour la première fois, c’est par ailleurs une femme qui a été nommée à la direction générale. Il s’agit de Karyne Alstream, qui occupait le poste de directrice générale adjointe et directrice principale Programmes de mentorat. « Nous sommes à la croisée des chemins et nous avons le talent et les ressources pour aller encore plus loin, a déclaré par communiqué Mme Alstream. Je suis fière que le Réseau Mentorat accompagne près de 3000 mentorés par année, mais nous devons faire mieux, considérant le bassin existant d’entrepreneurs et les enjeux économiques et démographiques auxquels le Québec fait face. »