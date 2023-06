À la surprise générale, la multinationale Rio Tinto a annoncé que son chef de la direction de la division Aluminium, Ivan Vella, quittera son poste au cours des prochains mois.

La nouvelle a été annoncée lundi après-midi par un communiqué de Rio Tinto, depuis Londres. Elle est survenue quelques heures après l’annonce d’un investissement de 1,4 milliard de dollars dans une nouvelle aluminerie AP60 à Saguenay, dans le nord-est du Québec. Un tel investissement n’avait pas été vu en Occident depuis une décennie.

« Ivan Vella a accepté un nouveau poste en dehors de Rio Tinto et partira en décembre 2023. Il continuera à diriger la division Aluminium pendant qu’un processus rigoureux d’identification de son successeur est entrepris. Il a quitté le comité exécutif du groupe [Rio Tinto] avec effet immédiat. »

Ivan Vella ira diriger la société minière IGO, d’Australie, qui fait dans l’extraction de cobalt, de nickel et de lithium, notamment.

Joint par La Presse, le porte-parole de Rio Tinto pour l’Amérique, Simon Letendre, affirme que son départ n’est absolument pas lié à l’investissement ou encore à ses relations avec la direction de Rio Tinto ou celles avec le gouvernement du Québec.

« Au contraire, il était très content de cette annonce. Le timing est bizarre, mais c’est vraiment pour des raisons familiales », a dit M. Letendre.

Une décision difficile

Ivan Vella était le chef de Rio Tinto Aluminium, à Montréal, depuis deux ans. Son départ serait lié à des problèmes d’adaptation de sa famille à Montréal, selon nos informations.

En fin d’après-midi lundi, Ivan Vella a transmis un message aux employés de Rio Tinto Aluminium, qui sont au Québec dans une très grande proportion. « C’est une décision qui a été extrêmement difficile à prendre et qui est motivée par le besoin d’accorder la priorité à ma famille, qui m’a soutenu inconditionnellement depuis le début », leur a écrit M. Vella.

« Ma famille a besoin de mon énergie et de ma présence à la maison. Autant je veux continuer à me développer en tant que leader et façonner l’avenir de l’industrie minière, autant je souhaite être un bon mari et un bon père. Pour cette raison, ma famille et moi retournerons en Australie-Occidentale plus tard cette année pour un nouveau chapitre et un nouveau rythme de vie », pouvait-on lire dans son message.