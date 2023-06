La multinationale Rio Tinto annoncera lundi la construction d’une aluminerie à Jonquière, dans le nord-est du Québec. La valeur du projet serait comprise entre 1 et 1,5 milliard de dollars, a appris La Presse.

L’entreprise a invité les médias à « participer à l’annonce d’un investissement majeur » à Jonquière, lundi matin. L’investissement, dit le courriel, « s’inscrit dans la vision d’avenir de l’entreprise pour ses activités d’aluminium au Québec ».

Le chef de la direction mondiale de Rio Tinto, Jakob Stausholm, sera présent, précise l’invitation. Y seront aussi Sébastien Ross, directeur des opérations Atlantique de Rio Tinto Aluminium, et Donat Pearson, président du Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida. Des représentants du gouvernement du Québec et du Canada y participeront également, très probablement Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Selon nos renseignements, le projet qui sera annoncé sera celui portant sur l’ajout de 96 cuves de la technologie AP60, qui pourrait produire environ 150 000 tonnes d’aluminium. Plusieurs centaines d’emplois seront créés ou maintenus chez Rio Tinto, sans compter les emplois dans la construction.

L’entreprise a construit un centre de 38 cuves AP60 en 2013, mais les faibles prix de l’aluminium, entre autres, ont repoussé de plusieurs années les deux phases subséquentes promises d’environ 96 cuves chacune. Le projet, lundi, portera le volume de production d’aluminium avec l’AP60 à environ 200 000 tonnes (134 cuves).

Pendant la conférence, il sera aussi question de l’éventuelle fermeture progressive du vieux centre d’électrolyse Ouest d’Arvida, qui est très polluant.