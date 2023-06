De l’aveu même des dirigeants du Groupe BMTC, les temps sont durs pour les détaillants de meubles. Malgré tout, afin de pouvoir se battre contre des géants comme Amazon et Wayfair, l’entreprise a investi dans son commerce en ligne et dans la conversion récente des magasins Brault & Martineau en Tanguay.

« Nos compétiteurs principaux sont locaux, pancanadiens et internationaux », a lancé Marie-Berthe Des Groseillers, présidente et chef de la direction du Groupe BMTC Inc., lors de la présentation des résultats financiers de l’entreprise pour le trimestre se terminant le 30 avril 2023. Celle-ci faisait notamment référence à Wayfair et Amazon.

Elle a ajouté dans la foulée que le Groupe BMTC devait avoir une « force de frappe » pour leur faire face. Et cette offensive, un investissement de 28 millions de dollars, est déjà bien visible, notamment à la télé. Depuis l’annonce en mai de la conversion des 11 magasins Brault & Martineau en Tanguay, nom moins connu dans l’ouest de la province, les publicités disant « On arrive dans le décor » sont diffusées régulièrement. Déjà, les anciens Brault & Martineau – situés notamment à Brossard, à Drummondville et à Gatineau – sont en cours de rénovation pour prendre les couleurs de Tanguay. L’enseigne Liquida Meubles ainsi que 3 EconoMax deviendront pour leur part des Tanguay L’Entrepôt, pour un total de 5 magasins.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La présidente et chef de la direction du Groupe BMTC Inc., Marie-Berthe Des Groseillers

Même si ces importants concurrents sont exclusivement en ligne, Mme Des Groseillers ne veut pas abandonner les magasins physiques. « Pour le commerce de détail au Québec, on sent que les gens aiment acheter en ligne, mais aiment savoir qu’ils ont un magasin, pas loin, où ils peuvent aller s’ils ont un problème ou même demander un conseil, a-t-elle souligné au cours d’une entrevue accordée à La Presse, à l’issue de la présentation des résultats. Je pense que c’est ça qui fait notre différence et notre force. »

L’entreprise prévoit également de remplacer ses deux entrepôts de Montréal et de Québec, puisqu’ils sont devenus désuets. Elle investira aussi dans deux projets immobiliers.

Des temps difficiles

Bien que le Groupe BMTC se lance dans les projets, les résultats présentés jeudi sont pour le moins « décevants », admet la principale intéressée. Les ventes ont diminué de 23 % par rapport à la même période l’an dernier, passant de 175 millions à 135 millions.

C’est sûr que c’est décevant. Le marché du commerce de détail, ce n’est pas facile. On le vit depuis six mois. Là on a encore eu une hausse de taux d’intérêt. Mais ça ne nous empêche pas d’investir des sommes importantes, même si les ventes ne sont pas là. Marie-Berthe Des Groseillers, présidente du Groupe BMTC Inc.

Mais elle a bon espoir que les clients reviennent et ses magasins, qui comptent en moyenne 40 000 produits, seront là pour les accueillir, assure Mme Des Groseillers. « On a des produits allant de l’entrée de gamme jusqu’à du très haut de gamme. On trouve des spas, des malaxeurs, une chaise d’appoint à 99 $ et une chaise d’appoint à 3000 $. On a voulu créer un one stop shop. »

« Ça va revenir, assure-t-elle. On l’a vu depuis l’annonce de Tanguay, on a senti l’effervescence. On est confiants. »