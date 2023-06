Sans faire de vagues, le constructeur d’hélicoptères Bell Textron centralise à Mirabel ses activités d’ingénierie commerciale – autrefois partagées des deux côtés de la frontière. Par la bande, cette usine située dans les Laurentides récolte les fruits d’un important contrat décroché par le conglomérat auprès de l’armée américaine l’an dernier.

« Tout va être centralisé à Mirabel, c’est hyperpositif », souligne Steeve Lavoie, président de Bell Textron Canada, en entrevue avec La Presse.

Rencontré au salon de la défense CANSEC, la semaine dernière, à Ottawa, le gestionnaire a fait le point, avec son premier directeur des services de flottes globales, Marc Bigaouette, sur les activités de Bell Textron Canada, entité canadienne de la multinationale établie à Fort Worth, au Texas.

Le contrat à l’origine de ce transfert d’activités des États-Unis vers le Québec est celui pour le remplacement d’hélicoptères militaires Black Hawk et Apache au sud de la frontière. En décembre dernier, l’armée américaine a arrêté son choix sur le V-280 de Bell Textron, un appareil à rotors basculants, dans le cadre d’une entente qui pourrait atteindre jusqu’à 1,4 milliard US.

En territoire québécois, cela signifie qu’une cinquantaine de postes en ingénierie sont actuellement à pourvoir à l’usine située en bordure de l’autoroute 15, en banlieue nord de Montréal. Ces nouvelles embauches se grefferont à l’équipe de quelque 350 ingénieurs que l’on retrouve actuellement à Mirabel.

« Auparavant, l’ingénierie commerciale était réalisée partiellement à Mirabel et aux États-Unis, explique M. Lavoie. Aux États-Unis, ils ont besoin de ressources dans le secteur de la défense. Le commercial s’en vient donc de notre côté. C’est vraiment positif, ce qui se met en place. On va avoir de la croissance de ce côté [l’ingénierie]. »

L’an dernier, le constructeur des hélicoptères civils Bell 412, 407, 429 et 505 a embauché plus de 400 personnes, ce qui a permis à son effectif de franchir la barre des 1450 salariés. Avec un élargissement de l’équipe d’ingénierie, la croissance du nombre de travailleurs est appelée à se poursuivre.

Du neuf avec du vieux

Parallèlement à ce chantier, Bell Textron Canada progresse dans la cure de rajeunissement des 85 CH-146 Griffon de l’Aviation royale canadienne, un projet de 800 millions piloté par l’entreprise. MM. Lavoie et Bigaouette sont maintenant en mesure de confirmer que deux acteurs québécois, Pratt & Whitney Canada et CMC Électronique, sont les deux principaux partenaires de cette cure de rajeunissement.

PHOTO FOURNIE PAR BELL TEXTRON CANADA Un CH-146 Griffon de l’Aviation royale canadienne

Le CH-146 Griffon est une variante du modèle civil Bell 412 EP. Cent appareils avaient été livrés à la Défense nationale entre 1995 et 1997. Ces hélicoptères sont utilisés dans des missions de transport tactique, des interventions d’urgence ainsi que pour des opérations de recherche et de sauvetage. Ils n’effectuent pas de missions de combat.

« CMC est notre partenaire au chapitre du cockpit, tandis que Pratt & Whitney fournira le nouveau moteur, souligne M. Bigaouette. Ce sont les deux principales composantes de l’appareil. CMC va être responsable du système de gestion de mission. C’est le cerveau de l’appareil. »

Selon nos informations, le travail qui sera effectué par ces deux entreprises implantées au Québec devrait représenter environ 20 % de la valeur du projet. Bell Textron Canada agit comme maître d’œuvre. L’entreprise doit modifier les neuf premiers appareils de la flotte afin d’avoir une idée des étapes qui devront être suivies par les sous-traitants sélectionnés.

Trois CH-146 se trouvent actuellement dans l’usine de Mirabel. Ils seront pratiquement démontés au complet dans le cadre de la mise à niveau.

« On s’attend à ce que le premier appareil vole fort possiblement au premier trimestre [de 2024], affirme le responsable des services de flottes globales chez Bell Textron Canada. Le programme avance bien. On avance et nous planifiions les étapes qui suivront. »

Ce chantier de 800 millions aura aussi des retombées ailleurs au pays. Le 26 avril dernier, la filiale canadienne de la multinationale avait annoncé avoir retenu Alpine Aerotech (Colombie-Britannique) et Heli-One Canada (Colombie-Britannique et Alberta) comme fournisseurs.