(New York) Le géant des processeurs Nvidia a dépassé mardi à l’ouverture de la Bourse de New York la barre des 1000 milliards US de capitalisation boursière, porté par le boom de l’intelligence artificielle (IA).

Agence France-Presse

Quinze minutes après l’ouverture, le titre du groupe de Santa Clara (Californie) a gagné 4,9 %, à 408,43 $ US, après avoir pris plus de 25 % la semaine dernière. L’action a terminé la séance à 401,11 $ US, en hausse de 3 %, ou 11,65 $ US, repassant alors sous la barre des 1000 milliards.

En atteignant 404,86 $ US à l’ouverture, l’action a fait basculer le fabricant américain – au départ spécialisé dans les cartes graphiques pour jeux vidéo – dans le cercle très fermé des cinq groupes affichant plus de 1000 milliards de valorisation.

Il s’agit d’Apple, de Microsoft, d’Amazon, d’Alphabet et de Saudi Aramco.

Fondé il y a 30 ans par l’ingénieur américano-taïwanais Jen-Hsun « Jensen » Huang, Nvidia a d’abord développé des processeurs graphiques (GPU) destinés à améliorer la qualité des images pour les joueurs.

Ces puces ont une capacité de calcul très supérieure à celle d’un ordinateur classique, un potentiel qui a rapidement intéressé les développeurs d’intelligence artificielle, gourmande en traitement de données.

Ces processeurs sont un ingrédient central de la révolution générative de l’IA, capable de fournir le matériel informatique nécessaire pour diffuser du contenu complexe en quelques secondes à partir des centres de données du monde entier.

La semaine dernière, Nvidia avait fait état de résultats supérieurs aux attentes et avait surtout publié une prévision astronomique pour son deuxième trimestre, représentant une hausse de 64 % par rapport au même trimestre de 2022.

Lundi lors du salon technologique Computex à Taïwan, le groupe a présenté de nouveaux produits, dont une plateforme de superordinateur d’intelligence artificielle appelée DGX GH200 qui va intéresser les géants du nuage (informatique à distance) et de l’IA.

« Nous sommes ravis que Google Cloud, Meta et Microsoft soient les premières entreprises au monde à y avoir accès », a indiqué Jensen Huang lors d’un discours à Taïwan.