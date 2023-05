Critique de The Outlast Trials

Le jeu dont vous êtes la victime

Servi par un graphisme de haut calibre, alternant entre la psychose, l’horreur sanglante totalement assumée et les quêtes exigeantes, The Outlast Trials est un jeu unique. Il est tellement prenant et riche qu’on lui pardonne sa mécanique parfois frustrante, toujours sans pitié.