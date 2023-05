(Montréal) Une entreprise de Montréal qui utilise l’intelligence artificielle pour repérer les mammifères marins comme les baleines, les phoques et les ours polaires a été nommée par le Centre international de recherche sur l’intelligence artificielle de l’Organisation des Nations unies de l’UNESCO (IRCAI) comme l’un des 10 meilleurs projets d’IA au monde en matière de développement durable.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

L’entreprise Whale Seeker a créé un outil d’intelligence artificielle nommé Möbius, qui analyse des images aériennes et détecte très rapidement les mammifères marins, ce qui peut permettre à l’industrie maritime d’éviter les collisions avec les cétacés ou encore d’évaluer avec plus de justesse la nécessité de fermer ou non certaines zones de pêche.

Le 21 avril dernier, le Centre international de recherche sur l’intelligence artificielle de l’Organisation des Nations unies de l’UNESCO (IRCAI) a annoncé à Whale Seeker que sa technologie avait été sélectionnée dans la liste des 10 meilleurs projets d’intelligence artificielle au monde en matière de développement durable, notamment pour aider les Nations unies à atteindre leurs 17 objectifs de développement durable.

« Après avoir terminé l’évaluation, nous sommes heureux de vous informer que votre proposition a passé cette phase et a été évaluée comme exceptionnelle par nos évaluateurs et a donc été choisie pour faire partie des 10 meilleurs projets de la liste. Nous voudrions maintenant commencer à travailler avec vous sur la préparation de vos activités de sensibilisation du public », a indiqué le directeur de l’IRCAI John Shawe Taylor, dans une lettre transmise à Whale Seeker.

« Notre équipe est dévouée à développer et utiliser la technologie pour le bien commun et nous sommes ravis de voir nos efforts reconnus sur la scène mondiale. Ce prix est un témoignage de nos standards élevés en matière d’éthique et notre engagement à utiliser l’IA pour soutenir les efforts de développement durable et la lutte aux changements climatiques », a pour sa part écrit la fondatrice de Whale Seeker, Emily Charry Tissier, dans un communiqué.

Selon une étude publiée récemment dans la revue Frontiers in Marine Science, Möbius peut détecter les mammifères marins 25 fois plus rapidement que l’œil humain.

Les résultats de l’étude montrent que le logiciel est parvenu à analyser 5500 images en 53 heures, alors que des chercheurs ont effectué le même travail, à l’œil nu, en 1300 heures.