Vie numérique

La technologie nous rend-elle idiots ?

La vidéoconférence mutile la cognition sociale. La capacité d’attention moyenne d’un être humain est passée entre 2000 et 2013 de 12 à 8 secondes, ce qui est plus faible que celle d’un poisson rouge. On retient moins d’information quand les textes contiennent des hyperliens.