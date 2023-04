La banque First Republic poursuit sa chute à Wall Street

(New York) L’action de la banque régionale américaine First Republic continuait de plonger mercredi à un plus bas, subissant une série de suspension de cotations sur le NASDAQ.

Agence France-Presse

Le titre qui a déjà perdu presque la moitié de sa valeur mardi, perdait encore 18 % mercredi matin vers 11 h 20 (heure de l’Est) pour ne valoir que 6,59 dollars. L’action a été suspendue de cotation cinq fois.

Elle s’affiche en baisse de plus de 95 % par rapport au début d’année.

La banque est particulièrement sous pression après avoir révélé lundi soir que ses clients ont retiré plus de 100 milliards de dépôts au premier trimestre.

Mais elle est sous le feu des projecteurs depuis mi-mars, quand les autorités et d’autres établissements financiers sont venus à sa rescousse pour éviter qu’elle ne connaisse le même sort que Silicon Valley Bank et Signature Bank, à savoir la faillite.

First Republic a assuré que les retraits de ses clients s’étaient stabilisés depuis fin mars, qu’elle prévoyait de couper dans ses dépenses en licenciant jusqu’à un quart de ses effectifs et qu’elle allait limiter les sommes qu’elle prête.

D’après l’agence Bloomberg, la banque cherche à vendre pour 100 milliards de dollars d’actifs comme des hypothèques et des titres à long terme.

Interrogée par l’AFP sur les discussions en cours, la banque n’avait pas encore répondu.

Quant à l’agence fédérale FDIC, qui assure les dépôts des banques, elle s’est abstenue de commentaires : l’agence « ne fait pas de commentaires sur des institutions qui sont ouvertes et qui fonctionnent », a-t-elle indiqué à l’AFP.