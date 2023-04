L’action de First Republic Bank a fini mardi en baisse de 49 % à la Bourse de New York après avoir été suspendue à plusieurs reprises en cours de séance, dans la foulée de la publication de ses résultats financiers lundi soir.

First Republic Bank plonge de 49 % à Wall Street

(New York) La banque américaine First Republic s’est effondrée mardi à Wall Street, les investisseurs s’inquiétant pour l’avenir de l’entreprise alors que ses clients ont retiré plus de 100 milliards de dollars de dépôts au premier trimestre.

Agence France-Presse

L’action a fini mardi en baisse de 49 % à la Bourse de New York après avoir été suspendue à plusieurs reprises en cours de séance, dans la foulée de la publication de ses résultats financiers lundi soir.

Elle s’affiche en baisse de plus de 90 % par rapport au début d’année.

La banque s’est retrouvée mi-mars sous le feu des projecteurs, quand les autorités et d’autres établissements financiers sont venus à sa rescousse pour éviter qu’elle ne connaisse le même sort que Silicon Valley Bank et Signature Bank, à savoir la faillite.

First Republic a assuré que les retraits de ses clients s’étaient stabilisés depuis fin mars, qu’elle prévoyait de couper dans ses dépenses en licenciant jusqu’à un quart de ses effectifs et qu’elle allait limiter les sommes qu’elle prête.

Mais la direction n’a pas donné beaucoup de détails, décidant de ne pas répondre aux questions d’analystes comme c’est habituellement le cas à l’occasion de la publication de résultats trimestriels.

Son directeur général a simplement indiqué qu’en plus des mesures destinées à renforcer sa santé financière, la banque étudiait des « options stratégiques ».

Selon le Financial Times, qui se repose sur des sources familières de la situation, des responsables de la Maison-Blanche, de la banque centrale et du Trésor discutent avec First Republic.

La banque aimerait bien que le gouvernement « réunisse les parties pertinentes pour trouver une solution », a indiqué une source proche de l’établissement au quotidien économique.

« Nous ne voyons pas de solution facile pour la banque et nous estimons toujours qu’il y a une probabilité importante qu’il ne reste que peu de choses pour les actionnaires une fois que la situation se sera éclaircie », a relevé dans une note Eric Compton du cabinet Morningstar.

Dans la situation actuelle, avec le bilan tel qu’il est, « nous ne pensons pas que First Republic soit rentable à l’avenir », avance-t-il.