Hydro-Québec a ressorti le projet hydroélectrique de la rivière Petit Mécatina de ses tiroirs où il dormait depuis 20 ans pour le faire avancer à l’étape suivante, celle des études sur le terrain qui commenceront sous peu.

Il s’agit de la construction de deux centrales qui transformeraient l’eau de la rivière qui se déverse dans le golfe du Saint-Laurent, à 400 kilomètres à l’est de Sept-Îles, qui ajouteraient 1200 mégawatts à la capacité de production d’Hydro-Québec.

« Le fait que nous menions des études préliminaires ne signifie pas qu’un projet sera élaboré », a précisé la société d’État dans un communiqué. Il reste que c’est la première fois qu’un nouveau projet hydroélectrique est envisagé par Hydro-Québec depuis la construction du complexe La Romaine, au tournant des années 2000.

De son côté, le gouvernement Legault est aux anges.

« Sophie Brochu et Hydro-Québec viennent d’annoncer qu’ils vont faire des études préliminaires pour faire un barrage à Petit Mécatina, qu’ils vont faire plus d’efficacité énergétique, qu’ils vont rehausser aussi la capacité des barrages actuels, et plus d’éoliennes. C’est exactement ce qu’on veut ! » a lancé le premier ministre François Legault mardi, au moment de se rendre au Salon bleu pour la période des questions.

Ravi de l’annonce d’Hydro-Québec, le ministre de l’Énergie et de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, souligne que le Québec a besoin de 100 Twh additionnels d’énergie pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050 – c’est 50 % de la production actuelle d’Hydro-Québec. Et à son ministère, « il y a quand même 10 000 MW de projets intéressants (de la part d’entreprises), et on en a 1000 de disponibles. C’est sûr qu’il faut travailler fortement sur » l’augmentation de la production de la société d’État. Hydro-Québec et le gouvernement « convergent » vers cet objectif, a-t-il insisté.

Si Hydro-Québec a arrêté son choix sur la rivière du Petit Mécatina, c’est en raison de son potentiel estimé, « plusieurs centaines de mégawatts », et parce que c’est « moins problématique au niveau de l’acceptabilité sociale », selon lui. Il faudra environ un an avant de connaître la conclusion des études sur la faisabilité et le potentiel d’un nouveau barrage, estime le ministre.

Après des rencontres avec des communautés autochtones et des chefs, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, conclut qu’il y a de leur part « de la volonté de faire du développement énergétique et du développement économique, et aussi de sauver la planète, de protéger la planète. Ce sont les gens les mieux placés pour voir les impacts des changements climatiques. Ils nous l’ont bien fait comprendre. […] Des projets éoliens et des projets hydrauliques nous ont été présentés, c’est vrai, mais jamais on va faire la négociation sur la place publique ».

Dans le cas du projet de barrage sur Petit Mécatina, les communautés autochtones « sont prêtes à participer », « mais il n’y a rien de conclu encore », a signalé Pierre Fitzgibbon. « Clairement, il va falloir travailler avec eux autres ». Selon Ian Lafrenière, Hydro-Québec et les communautés « sont déjà en communication ensemble ».

Pierre Fitzgibbon soutient que les chefs autochtones qu’il a rencontrés sont unanimes : « ils veulent participer avec nous comme partenaires, et pas comme bénéficiaires. Et ça, c’est un gros changement ». « Je me suis montré ouvert à ça », a-t-il ajouté, tout en disant qu’« évidemment, c’est Hydro-Québec qui va être le maître d’œuvre ».

La rivière du Petit Mécatina se trouve sur le Nitassinan – le territoire ancestral - de la nation innue. Elle traverse la circonscription de la première femme autochtone élue à l’Assemblée nationale, la ministre de l’Emploi Kateri Champagne Jourdain (Duplessis, sur la Côte-Nord). Elle a déjà été directrice des affaires publiques au conseil de bande innu de Uashat mak Mani-utenam.

La PDG d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, quittera ses fonctions le 11 avril. Comme le processus pour lui trouver un successeur est toujours en cours, le gouvernement Legault nommera bientôt un patron par intérim, fort probablement parmi les vice-présidents actuels.