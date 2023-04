Vente d’Uni-Sélect à l’américaine LKQ

Plus de 80 millions aux hauts dirigeants et aux administrateurs

Si elle se conclut comme on l’a annoncé il y a un mois, la vente de l’entreprise québécoise de distribution de pièces automobile Uni-Sélect à sa concurrente américaine LKQ rapporterait près de 82 millions de dollars canadiens en rachat de titres et en primes diverses parmi ses plus hauts dirigeants et les membres de son conseil d’administration.