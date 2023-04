(New York) L’action du constructeur américain de véhicules électriques Tesla reculait dans les échanges électroniques d’avant séance à Wall Street, malgré la publication de chiffres de livraisons de bonne facture au premier trimestre.

Agence France-Presse

Le groupe dirigé par Elon Musk a livré au total 422 875 véhicules entre janvier et fin mars, selon un communiqué publié dimanche, soit une hausse de plus de 36 % sur un an et de 4,3 % comparé au 4e trimestre 2022.

Ce chiffre « est clairement un pas dans la bonne direction », a estimé dans une note Daniel Ives, analyste pour Wedbush Securities, dans un « contexte macroéconomique sombre ». Il s’agit d’un record, selon les analystes de RBC Capital Markets, qui tablaient néanmoins sur des livraisons supérieures.

Le groupe a également enregistré une progression de sa production, qui a atteint 440 808 véhicules sur les trois premiers mois de l’année (+44 % sur un an, un chiffre quasiment stable par rapport au quatrième trimestre de l’an dernier).

En 2022, le groupe a livré au total 1,31 million de véhicules électriques, ce qui représentait un record et un bond de 40 % sur un an. Mais l’entreprise d’Elon Musk s’est fixé comme but de faire grimper à long terme ses livraisons de 50 % par an en moyenne.

Un objectif ambitieux alors que les investisseurs s’inquiètent de voir les ventes freiner en raison du ralentissement économique, de la hausse des taux d’intérêt qui rend plus cher l’achat d’une voiture et de l’arrivée de multiples concurrents sur le marché des véhicules électriques.

Pour doper ses ventes, Tesla a baissé ses prix ces derniers mois, d’abord en Chine puis en Europe et aux États-Unis, parfois jusqu’à 20 %. Une décision considérée par certains analystes comme nécessaire pour défendre ses parts de marché, par d’autres comme un signe de faiblesse.

Pour Wedbush Securities, les baisses de prix mises en place début 2023 ont payé, avec « une demande très solide en dépit d’un environnement macroéconomique incertain ».

Mais la nouvelle n’a pas totalement convaincu : dans les échanges électroniques avant l’ouverture de Wall Street, le titre reculait de 2 % à 203,2 dollars, après avoir clôturé en hausse de 6,2 % vendredi soir.