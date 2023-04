(Detroit) Les ventes de véhicules de Tesla ont augmenté de 36 % au premier trimestre, après que la société a réduit ses prix à deux reprises dans le but de stimuler la demande.

Tom Krisher Associated Press

Le constructeur de voitures électriques, de VUS et de poids lourds a déclaré avoir vendu 422 875 véhicules dans le monde de janvier à mars, contre un peu plus de 310 000 il y a un an. Mais l’augmentation est inférieure aux estimations des analystes, qui prévoyaient 432 000 pour le trimestre, selon FactSet.

Il s’agit quand même d’un record pour l’entreprise.

Tesla a réduit les prix de 5000 $ à 10 000 $ US (6700 à 13, 5000 $ canadiens) début mars sur ses modèles les plus chers, soit S et X. En janvier, il a réduit les prix de plusieurs de ses véhicules électriques. Certaines versions du petit VUS de modèle Y ― le plus vendu ― ont vu leurs prix baisser de près de 20 %.

Tesla annonce qu’elle publiera ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés le 19 avril.

Lorsque Tesla a baissé les prix, certains analystes se sont demandé si la demande ralentissait. D’autres ont suggéré que la société profitait de ses marges bénéficiaires plus élevées dans le but de faucher des parts de marché à ses compétiteurs et aux constructeurs automobiles traditionnels qui commencent à vendre plus de véhicules électriques. Certains analystes ont prédit le début d’une guerre des prix généralisée qui ne s’est pas encore concrétisée, du moins aux États-Unis.

Tesla a produit plus de véhicules qu’elle n’en a vendu au cours du premier trimestre, soit 440 808.

Début mars, le PDG Elon Musk a reconnu que l’abordabilité restait un frein aux ventes, mais a déclaré que de nombreuses personnes souhaitaient toujours acheter une Tesla. « Le facteur principal est leur capacité à payer », a-t-il déclaré.

Aux États-Unis, le modèle Y, soit le plus populaire, coûte au minimum 54 990 $ US, tandis que le prix de base du modèle 3 est de 42 990 $ US. Un modèle S a un prix de départ de 89 990 $ US, tandis que le X commence à 99 990 $ US.

Tesla fait également l’objet d’une surveillance de plus en plus minutieuse de la part des régulateurs américains, qui ont ouvert plusieurs enquêtes et forcé le rappel du logiciel de conduite autonome de la société pour comportements dangereux. La National Highway Traffic Safety Administration enquête sur Tesla pour des volants qui peuvent tomber, des ceintures de sécurité qui peuvent ne pas retenir les gens en cas d’accident et des systèmes partiellement automatisés qui peuvent foncer sur des véhicules d’urgence stationnés ou bien s’arrêter sans raison.