Le constructeur montréalais de motoneiges et de motomarines 100 % électriques Taiga révise à la baisse ses prévisions de production pour 2023 et continue de chercher à renflouer ses coffres.

Deux semaines après avoir annoncé l’obtention d’un financement de 40 millions, la direction a indiqué jeudi qu’elle recherchait actuellement d’autres sources de capitaux pour ses besoins en fonds de roulement.

« Bien que la société ait réussi à réunir des fonds dans le passé et croit qu’elle sera en mesure d’obtenir des fonds suffisants à l’avenir et d’atteindre éventuellement la rentabilité et un flux de trésorerie positif, l’obtention de fonds additionnels dépend de nombreux facteurs hors du contrôle de la société et rien ne garantit qu’elle y parviendra dans l’avenir. »

Taiga a annoncé il y a deux semaines qu’Investissement Québec et la firme Northern Private Capital – son principal actionnaire – avaient accepté de fournir un total de 40 millions dans le cadre d’un financement privé de débentures convertibles portant intérêt au taux annuel de 10 %.

Taiga prévoit maintenant livrer de 1700 à 1900 véhicules cette année, alors que l’objectif précédemment communiqué était d’en produire de 2500 à 3500.

Cette révision des attentes laisse croire que la chaîne d’approvisionnement demeure sous pression et que l’entreprise éprouve des ennuis à hausser la cadence de production.

Le cofondateur et grand patron, Samuel Bruneau, a souligné en conférence téléphonique avec les analystes que la production allait commencer à augmenter durant les mois d’avril, mai et juin, mais que l’essentiel de la production pour l’année se réalisera dans la deuxième moitié de 2023.

Il n’a pas été possible de s’entretenir avec lui jeudi, car il était en déplacement, a indiqué l’entreprise.

133 véhicules en 2022

Les investisseurs étaient en droit d’anticiper une réduction des prévisions de production étant donné qu’un des deux analystes s’intéressant officiellement aux activités de Taiga avait dit la semaine dernière s’attendre à cette éventualité. L’analyste Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale, avait affirmé dorénavant s’attendre à ce que Taiga livre 1360 véhicules récréatifs en 2023.

Taiga croyait encore l’automne dernier qu’une accélération progressive de la cadence de production à ses installations de l’arrondissement de LaSalle, à Montréal, lui permettrait d’atteindre ses objectifs.

Comme d’autres, la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise a été sous pression au cours de la dernière année en raison notamment de difficultés à obtenir certains matériaux et composantes. L’efficacité des processus de construction devait être optimisée tout en investissant dans la capacité de production.

Taiga a produit en tout 133 véhicules l’an passé. La vente de 104 véhicules a généré un chiffre d’affaires de 3,2 millions en 2022. La perte nette a atteint 60 millions en 2022, alors qu’elle s’élevait à 100 millions en 2021.

Taiga a précédemment mentionné qu’elle prévoyait entreprendre cette année la construction d’une usine à Shawinigan de façon à pouvoir y commencer la fabrication l’an prochain. Ce projet vise à bonifier substantiellement la capacité de production de l’entreprise.

L’action de Taiga, qui a atteint un nouveau plancher cette semaine sur les marchés, a gagné 1 % jeudi pour clôturer à 1,71 $ à la Bourse de Toronto.