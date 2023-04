(Toronto) Les sociétés de cryptomonnaie WonderFi Technologies, Coinsquare et CoinSmart Financial ont signé un accord pour fusionner leurs activités afin de créer ce qu’elles affirment être la plus grande plateforme réglementée d’échange d’actifs cryptographiques au Canada.

La Presse Canadienne

Le président et chef de la direction par intérim de WonderFi, Dean Skurka, a expliqué que la société fusionnée aurait l’envergure nécessaire pour devenir le chef de file du marché au Canada, un bilan solide qui permettra son expansion et une voie claire vers la rentabilité.

En vertu de l’accord, WonderFi émettra environ 269,7 millions d’actions ordinaires aux actionnaires de Coinsquare et environ 119,1 millions d’actions ordinaires aux actionnaires de CoinSmart.

Le plan nécessitera l’approbation des tribunaux, des organismes de réglementation et des actionnaires.

Une fois l’accord conclu, les actionnaires de WonderFi détiendront environ 38 % de la société combinée, tandis que les actionnaires de Coinsquare en détiendront environ 43 %. Les actionnaires de CoinSmart seront les propriétaires d’environ 19 %.

Les actionnaires de CoinSmart auront également le droit de partager un gain pouvant atteindre 15 millions supplémentaires, sur la base des revenus de l’activité SmartPay de CoinSmart sur une période de trois ans après la clôture de l’accord.