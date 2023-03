Le président du conseil et chef de la direction de BlackBerry, John Chen, a indiqué que les difficultés liées à l’économie plus large étaient un facteur clé pour l’unité commerciale de cybersécurité de l’entreprise.

(Toronto) BlackBerry a prévenu mardi que ses revenus du quatrième trimestre et de l’ensemble de l’exercice pour ses activités de cybersécurité seraient inférieurs aux prévisions, car certaines transactions importantes qui devaient être conclues au cours du trimestre ne l’ont pas été à temps.

La Presse Canadienne

Le président du conseil et chef de la direction de BlackBerry, John Chen, a indiqué que les difficultés liées à l’économie plus large étaient un facteur clé pour l’unité commerciale de cybersécurité de l’entreprise. En effet, a-t-il expliqué, les plus longs cycles de vente du côté du gouvernement entraînent le report de certaines transactions importantes vers les trimestres ultérieurs.

BlackBerry a également indiqué qu’elle prévoyait d’inscrire une charge non récurrente liée à ses activités de sécurité Spark pouvant atteindre 440 millions US dans ses résultats du quatrième trimestre.

Dans un aperçu préliminaire de ses résultats pour le trimestre clos le 28 février, BlackBerry a précisé s’attendre à un chiffre d’affaires total d’environ 151 millions US. Les revenus de ses activités liées à l’internet des objets devraient être d’environ 53 millions US, tandis que ceux de la cybersécurité devraient être d’environ 88 millions US. Les revenus de licence et autres revenus devraient s’élever à environ 10 millions US.

Pour l’ensemble de son exercice, BlackBerry prévoit d’afficher un chiffre d’affaires total d’environ 656 millions US, avec des revenus de l’internet des objets d’environ 206 millions US et des revenus de cybersécurité d’environ 418 millions US. Les revenus de licences et autres revenus pour l’exercice devraient s’élever à environ 32 millions US.

BlackBerry doit publier ses résultats financiers complets le 30 mars, date à laquelle elle fournira également ses perspectives pour le nouvel exercice.