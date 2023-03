PHOTO FOURNIE PAR CARGOJET VIA ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Les revenus de Cargojet en hausse de plus de 10 %

(Mississauga) Cargojet a affiché lundi un bénéfice du quatrième trimestre en baisse par rapport à la même période un an plus tôt, alors que ses revenus ont progressé de plus de 10 %.

La Presse Canadienne

La société ontarienne, qui fournit des services de fret aérien et de location d’avions, a fait état d’un profit de 2,6 millions, ou 15 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre.

Ce résultat se comparait à un profit de 102,0 millions, ou 5,70 $ par action, pour les trois derniers mois de 2021.

Les revenus ont totalisé 267,0 millions, en hausse par rapport à ceux de 235,9 millions du quatrième trimestre précédent.

Sur une base ajustée, Cargojet a réalisé un profit de 90 cents par action, en baisse par rapport à celui de 2,48 $ par action de la même période un an plus tôt.

La société a signé en janvier une prolongation de son entente-cadre de services avec Postes Canada et Purolator, qui sera ainsi en vigueur jusqu’au 30 septembre 2029.