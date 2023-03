Logistec, entreprise montréalaise de services maritimes et environnementaux, a conclu un accord pour l’acquisition de FMT, la division des terminaux maritimes canadiens et américains de Fednav.

Logistec met ainsi la main sur Federal Marine Terminals et les services logistiques Fednav Direct, réunis sous le nom de FMT, pour renforcer sa présence au Canada et aux États-Unis. La transaction d’un montant de 105 millions US sera conclue fin mars.

« En termes de valeur, c’est la plus grande acquisition qu’on ait jamais faite », a déclaré Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de Logistec.

« C’est une journée plutôt excitante ! On a toujours de l’énergie quand on fait de belles acquisitions comme ça ! a-t-elle lancé en riant. L’équipe est tellement contente ! »

Logistec, qui offre notamment des services d’exploitation de terminaux et de manutention de marchandises, avait réalisé un chiffre d’affaires d’environ 900 millions en 2022.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES ROBERT SKINNER Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de Logistec, en 2017

Ça va nous amener à 1 milliard. On ne gère pas pour le chiffre d’affaires, mais c’est quand même un chiffre magique. Ça nous apporte 10 % de plus de revenus. Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de Logistec

Logistec emploie l’équivalent de 3700 personnes à temps plein en Amérique du Nord.

Une relation suivie

L’acquisition était souhaitée de longue date.

« On avait l’œil dessus depuis longtemps », informe la présidente de Logistec.

« La famille Pathy, c’est une famille de Montréal avec qui nous avons eu beaucoup d’entretiens dans les dernières années. Je sais qu’ils sont très peu connus, mais c’est une grande famille avec une entreprise de calibre mondial. »

Fondée à Toronto en 1944 par Ernest Pathy, la Federal Commerce & Navigation Company s’était d’abord concentrée sur le transport maritime avant de déménager à Montréal et d’étendre ses activités aux terminaux dans les années 1960.

Ce secteur « était devenu très, très compétitif sur le marché nord-américain et on a réalisé que mettre nos équipes ensemble était dans l’intérêt de tout le monde, y compris les employés », souligne Madeleine Paquin.

La transaction permet à Logistec d’ajouter 11 terminaux à son réseau, pour le porter à 90 terminaux dans 60 ports en Amérique du Nord.

Avec sept ports supplémentaires, l’entreprise montréalaise accroît sa présence dans les Grands Lacs et accède à de nouveaux emplacements sur la côte américaine du golfe du Mexique et la côte est des États-Unis.

« Et il y a des endroits où on est déjà présent, alors ça renforce l’équipe locale, indique la présidente. Et ça nous offre des occasions de nous positionner pour de nouvelles cargaisons qui, on le souhaite, vont débloquer dans de nouveaux ports aussi. »

Étonnamment, c’est le cas du port fluvial d’Albany, au milieu de l’État de New York, auquel l’acquisition de FMT permet à Logistec d’accéder pour la première fois.

Il y a un marché en forte croissance avec les éoliennes et on croit qu’il y a certains ports qui sont propices à cela et qui vont se développer dans les années à venir. Et un de ces ports est celui d’Albany. Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de Logistec

En 2021, le port d’Albany avait été sélectionné pour l’implantation de la première usine nord-américaine de fabrication d’éoliennes en mer, projet auquel le manufacturier québécois Marmen est associé.

Le 27 février dernier, un article de l’Albany Business Review informait cependant que le projet d’usine était en péril en raison du trou de 300 millions que l’inflation a creusé dans son budget.

À bon port

Spécialisée dans le transport maritime international de vrac solide, Fednav exploite une flotte d’environ 120 vraquiers. L’entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, emploie près de 300 personnes.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, FMT, sa filiale de terminaux maritimes, a généré un produit de 89,8 millions US (approximativement 116,8 millions CAN).

Sa division Fednav Direct offre des services logistiques de transport terrestre, de gestion des stocks et de livraison jour et nuit aux États-Unis et au Canada – un secteur d’activité où Fednav était plus présente que Logistec.

« On touche déjà ces services-là à Montréal et en Virginie, souligne Madeleine Paquin. Ça va nous aider à accroître nos propres services dans ce secteur. »

De son côté, Fednav « se concentrera sur ses activités de transport maritime et poursuivra son expansion », a indiqué par communiqué son président et chef de la direction, Paul Pathy, petit-fils du fondateur.

La transaction devrait être menée à bon port sans encombre. « Une acquisition qui est facile, commente Madeleine Paquin. Nos deux entreprises ont des valeurs similaires et on se connaît déjà très bien. Alors, tout devrait bien aller. »