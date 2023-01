(Montréal) La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a affiché mardi un bénéfice de 1,42 milliard pour son quatrième trimestre, en hausse par rapport à celui de 1,2 milliard de la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Le transporteur ferroviaire montréalais a réalisé un bénéfice par action de 2,10 $ au cours du trimestre clos le 31 décembre, comparativement à celui de 1,70 $ du quatrième trimestre précédent.

Les revenus du Canadien National ont atteint 4,54 milliards, ce qui représentait une hausse de 21 % par rapport à ceux de 3,75 milliards du quatrième trimestre précédent.

Le CN a essentiellement attribué la hausse de ses revenus au supplément carburant qu’il impose à ses clients pour s’ajuster aux prix plus élevés du carburant, ainsi qu’aux répercussions positives de la conversion d’un dollar canadien plus faible, aux hausses des tarifs des marchandises, et aux volumes plus élevés de céréales canadiennes transportées.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice par action de 2,08 $, ainsi qu’à un chiffre d’affaires de 4,48 milliards, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Le ratio d’exploitation du CN, une mesure clé de l’industrie qui exprime les dépenses en tant que pourcentage des revenus, est resté stable sur une base ajustée, à 57,9 %.

Pour l’ensemble de l’exercice 2022, le CN a engrangé un bénéfice net de 5,12 milliards, en hausse par rapport à celui de 4,90 milliards de l’exercice précédent.

Dans ses perspectives pour 2023, le CN a dit s’attendre à une croissance du bénéfice par action inférieure à 10 %, « en raison de perspectives économiques moins favorables ».

Par ailleurs, le conseil d’administration de l’entreprise a approuvé une hausse de 8 % du dividende trimestriel en espèces du CN pour 2023. Le premier versement de ce nouveau dividende de 79 cents par action sera versé le 31 mars aux actionnaires inscrits en date du 10 mars.