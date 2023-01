(Toronto) Magna International a indiqué mardi que ses marges pour l’exercice 2022 seraient plus faibles que prévu.

La Presse Canadienne

Le fabricant de pièces d’automobile établi à Aurora, en Ontario, a indiqué que la marge de son bénéfice ajusté avant intérêt et impôts devrait être d’environ 4,3 % pour 2022.

Ce ratio du bénéfice ajusté aux ventes totales se situerait en dessous de la fourchette d’entre 4,8 % à 5,0 % évoquée dans les perspectives de novembre de Magna pour l’exercice.

En s’appuyant sur les résultats préliminaires, Magna a indiqué que ses ventes totales pour 2022 ont été d’environ 37,8 milliards US.

La société avait dit s’attendre à des ventes d’entre 37,4 milliards US et 38,4 milliards US. Magna doit publier ses résultats financiers pour son quatrième trimestre et pour l’exercice le 10 février.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : MG)