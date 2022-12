(Toronto) Les actions d’Iamgold ont grimpé de plus de 20 % après la signature d’accords pour vendre la participation de la société dans des projets d’exploration et de développement au Sénégal, au Mali et en Guinée à Managem pour 282 millions US.

La Presse Canadienne

Les actions d’Iamgold ont augmenté de 59 cents ou près de 24 % à 3,09 $ à la Bourse de Toronto.

Maryse Bélanger, présidente du conseil d’administration et présidente-directrice générale par intérim d’Iamgold, affirme que la vente est l’aboutissement d’un processus exhaustif stratégique d’examen et de vente.

Mme Bélanger indique que le produit de la vente, jumelé à l’entente de financement conclue avec Sumitomo annoncée lundi, répond aux besoins de financement restants pour terminer la construction du projet aurifère Côté Gold de la société dans le nord de l’Ontario.

Le projet Côté Gold est terminé à environ 70 % et la production devrait commencer début 2024.

Les transactions, qui sont soumises aux approbations réglementaires ainsi qu’aux autres conditions de clôture habituelles, devraient être conclues au cours du deuxième trimestre et au début du troisième trimestre de 2023.