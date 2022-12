La rémunération totale des plus hauts dirigeants de la multinationale montréalaise de services-conseils en informatique CGI s’est élevée à 38,6 millions de dollars pour son exercice financier 2022 terminé le 30 septembre.

Ce montant de salaires et de bonis versés en espèces ou en actions de CGI est augmenté de 8,2 millions ou 27 % par rapport au montant de l’exercice précédent.

Parmi les cinq hauts dirigeants mentionnés dans la circulaire de direction qui est distribuée ces jours-ci aux actionnaires de CGI, en préparation de leur assemblée du premier février prochain en webdiffusion seulement, le président exécutif du conseil et fondateur de CGI, Serge Godin, a obtenu 13,8 millions en rémunération totale, en hausse de 26 % sur un an.

Pour sa part, le président et chef de la direction de CGI, George D. Schindler, a obtenu pour 13,6 millions en rémunération totale, aussi en hausse de 26 % sur un an.

Par ailleurs, la plus forte hausse de rémunération totale parmi les plus hauts dirigeants de CGI, soit 48 % à 3,18 millions, a été consentie à Julie Godin, qui est coprésidente du conseil (avec son père Serge Godin) et vice-présidente exécutive à la planification et au développement stratégique de l’entreprise.

La multinationale a clos son exercice 2022 (au 30 sept.) avec un bénéfice net en hausse de 7 % à 1,46 milliard de dollars, alors que ses revenus ont progressé de 6 % à 12,86 milliards.

Le bénéfice par action (BPA dilué) a atteint 6,04 $, en hausse notable de 11,6 % par rapport au montant de 5,41 $ par action qui avait été comptabilisé un an plus tôt.

Cette hausse du BPA annuel chez CGI est en partie attribuable à ses rachats pour annulation de 8,8 millions d’actions durant son exercice 2022, pour un montant total déclaré de 913,4 millions de dollars.

Par ailleurs, CGI a clos son exercice 2022 avec un taux de rendement sur ses capitaux propres comptabilisé à hauteur de 20,9 %, soit 110 points de base (1,1 %) de plus que le rendement atteint en 2021.

Quant au carnet de commandes de CGI, considéré un important indicateur des perspectives d’affaires, il était comptabilisé à hauteur de 24,05 milliards en fin d’exercice. Ce montant est en hausse d’un milliard ou de 4 % par rapport à celui qui avait été déclaré un an plus tôt.