L’entreprise de technologies financières Nesto va mettre sa plateforme de commercialisation de prêts hypothécaires en ligne au service d’IGM, anciennement Groupe Investors.

La jeune pousse, qui existe depuis 2018, offre sa plateforme nesto Mortgage Cloud au groupe financier ayant 260 milliards de dollars d’actifs sous gestion, qui devient ainsi son premier client d’envergure.

IGM offre une panoplie de services financiers incluant des prêts hypothécaires maison. La société financière aura désormais recours à la plateforme d’hypothèques en ligne de Nesto pour commercialiser ses propres hypothèques de façon numérique.

« Les institutions financières canadiennes commencent à reconnaître la valeur de ce qu’on a développé et veulent y participer. IGM est le premier client qu’on amène sur Mortgage Cloud », se réjouit Malik Yacoubi, chef de la direction et cofondateur de Nesto, dans un entretien. Il souhaite voir d’autres institutions financières lui emboîter le pas rapidement.

Nesto touchera des revenus récurrents en fonction du volume de prêts générés, sur la base d’un partage de revenus avec IGM.

Qui plus est, IGM participe à une nouvelle ronde de 80 millions levée par Nesto. Le financement a été clôturé dans un moment où les capitaux-risqueurs montrent une plus grande aversion au risque à l’égard des sociétés technos.

Outre IGM, les financiers sont BMO Partenaires et les partenaires des rondes précédentes : NA Capital de la Banque Nationale, Diagram Ventures, Portage et les investisseurs Michael Rowell et Michael Paulus. Ce sont les deux entrepreneurs derrière l’assureur numérique Assurances IQ qui a été acheté par Prudential Financial en 2019 pour 2,35 milliards US.

« Les deux Michael ont une expertise dans la conversion de clients sur l’internet voulant utiliser la technologie en acquéreurs de produits financiers bien réels », indique M. Yacoubi.

De courtier virtuel à prêteur hypothécaire numérique

Nesto, qui agissait comme courtier hypothécaire 100 % numérique au départ, est devenu prêteur hypothécaire virtuel depuis juillet 2021. « Nous voulions offrir au client le meilleur produit hypothécaire et la meilleure expérience. De devoir attendre l’approbation de prêteurs tiers ralentissait le processus et nuisait à l’expérience client. On contrôle maintenant l’expérience à 100 % », dit M. Yacoubi, pour expliquer le virage.

Nesto dit avoir déboursé 1,5 milliard en prêts hypothécaires au Canada en 2022.

« On veut aider le plus de Canadiens avec leur prêt hypothécaire. Une manière de faire est de continuer d’offrir des produits concurrentiels sous la marque Nesto. Une autre avenue est de faire des ententes avec des institutions financières comme IGM et faciliter leur transformation numérique, et d’offrir un meilleur service », explique M. Yacoubi.

Pour jauger les perspectives de l’entreprise, La Presse a demandé avis à la firme Gazelle.ai, qui traque les entreprises qui ont le vent dans les voiles autour du monde.

« Selon notre barème des entreprises en forte croissance, Nesto se classe parmi le premier tiers des entreprises mondiales que nous suivons et qui ont le plus de probabilités de prendre de l’expansion au cours des 18 à 24 prochains mois. Elle évolue dans le marché des fintechs qui est en croissance et où il semble exister des barrières géographiques à l’entrée et des joueurs émergents spécifiques à chacun des pays », analyse Simon Leroux, cofondateur de Gazelle.ai.

Nesto emploie aujourd’hui 260 personnes. Elle a déménagé son bureau principal en 2021 à la Maison Alcan, au centre-ville de Montréal. Ils étaient seulement 15 employés avant la pandémie de COVID-19. La société techno planifie d’embaucher 80 personnes additionnelles en 2023 avec le contrat d’IGM. M. Yacoubi n’a pas voulu dévoiler son chiffre d’affaires. Le patron souhaite inscrire son entreprise en Bourse dès l’an prochain, si la conjoncture s’y prête.