Peu après l’effondrement de plusieurs banques de Wall Street en 2008, un document de neuf pages a circulé sur une obscure liste de diffusion, proposant un nouveau type de système financier qui ne reposerait sur aucun « tiers de confiance ».

David Yaffe-Bellany The New York Times

Ce document est à l’origine de ce qui est devenu le secteur des cryptomonnaies. Dans un langage idéaliste, ses adhérents ont juré de mener leurs affaires de manière transparente et égalitaire, en rejetant les pratiques à haut risque d’un petit nombre de puissantes sociétés financières qui ont provoqué la Grande Récession.

Mais le mois dernier, les actions d’une seule entreprise de cryptomonnaie – la Bourse FTX, dont le chiffre d’affaires s’élève à 32 milliards de dollars – ont plongé le secteur émergent dans sa propre version de la crise de 2008. Autrefois considérée comme une place de marché sûre pour les échanges de monnaies virtuelles, FTX a déposé le bilan après l’équivalent cryptographique d’une attaque de banque, obligeant les dirigeants du secteur, les investisseurs et les passionnés à se demander comment une technologie censée corriger les défauts de la finance traditionnelle a fini par les reproduire.

Les dirigeants qui, il y a un an à peine, se réjouissaient de la croissance apparemment ininterrompue de la cryptomonnaie, se démènent aujourd’hui pour prouver qu’ils peuvent tirer les leçons des erreurs commises et retrouver les premiers idéaux du secteur. Binance, plus grande Bourse du monde, a annoncé le mois dernier qu’elle allait publier davantage d’information sur ses finances et recruter des auditeurs indépendants pour examiner ces divulgations. Coinbase, plus grande Bourse américaine de cryptomonnaies, a proclamé son engagement en faveur d’un « système décentralisé » où les utilisateurs n’auraient pas à lui « faire confiance ».

De nombreux défenseurs de la crypto font pression pour des réformes plus radicales, exhortant les investisseurs à ne pas stocker leurs avoirs numériques auprès des grandes entreprises et à se tourner plutôt vers des plateformes plus expérimentales gérées uniquement par le code.

Un effondrement révélateur

Mais malgré toutes les promesses de changement, l’effondrement de FTX montre à quel point la crypto est loin de remplir ses objectifs initiaux et d’être largement acceptée. La méfiance des consommateurs s’est accrue cette année dans un contexte de pertes financières importantes, d’enquêtes criminelles et d’un climat réglementaire de plus en plus sceptique à Washington. Lors d’une conférence le mois dernier, Changpeng Zhao, PDG de Binance, a déclaré que l’implosion de FTX ramènerait le secteur des années en arrière.

La chute de la Bourse est venue s’ajouter à des mois de pertes sur le marché des monnaies virtuelles, provoquées par un krach dévastateur au printemps, qui s’est déroulé dans un contexte de repli général des actifs à risque. Ce bouleversement a entraîné la faillite de certaines entreprises de cryptomonnaies de premier plan. Le bitcoin, la cryptomonnaie originale et la plus populaire, se négocie à moins de 17 000 $, soit une baisse d’environ 75 % par rapport au sommet de près de 70 000 $ atteint il y a presque exactement un an.

« Vous commencez à traverser ces problèmes, et ils s’empilent les uns sur les autres sur les autres », a déclaré John Reed Stark, un ancien fonctionnaire de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui est devenu un critique franc de la crypto.

De plus en plus de gens voient l’escroquerie que ça représente. John Reed Stark

Au début, l’utilisation principale de la cryptomonnaie était criminelle. Les voleurs et les trafiquants de drogue utilisaient le bitcoin pour transférer de grandes sommes d’argent sans passer par une banque ou un autre intermédiaire pour traiter les transactions.

Mais au fil des ans, les forces de l’ordre sont devenues plus efficaces pour traquer la criminalité liée aux cryptomonnaies, et la technologie a évolué pour permettre des applications financières plus sophistiquées, comme les emprunts et les prêts. Des personnes ayant commencé leur carrière à Wall Street – dont le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui travaillait pour la société de négociation Jane Street – se sont impliquées dans l’industrie naissante, cherchant à profiter de la technologie.

PHOTO HIROKO MASUIKE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX

Au fur et à mesure que le secteur s’est développé, il a commencé à présenter certaines des caractéristiques des institutions de Wall Street qu’il était censé remplacer. Les échanges de cryptomonnaies sont devenus de plus en plus centralisés, une grande partie des transactions ayant lieu sur une poignée de grandes Bourses, dont Binance, FTX et Coinbase. Dans les mois qui ont précédé l’effondrement de FTX, le volume des échanges de cryptomonnaies sur Binance seul était supérieur aux totaux combinés de ses sept concurrents les plus proches, selon un traqueur de données du secteur.

La vision originale de la crypto « était une tentative de réécrire les règles de la finance sur une base mondiale », a déclaré Charley Cooper, directeur général de la société de chaîne de blocs R3. « Et nous y revoilà – nous sommes dans une industrie encore plus centralisée que ce que nous verrions dans le secteur bancaire. »

Effondrement

La valeur des cryptomonnaies a grimpé en flèche l’année dernière et en 2022 – jusqu’en mai. C’est alors qu’une cryptomonnaie populaire appelée luna s’est effondrée, faisant tomber la cryptoéconomie en chute libre. Deux grandes sociétés de prêt, Celsius Network et Voyager Digital, ont déposé le bilan. Les enthousiastes se sont plaints du début d’un « hiver cryptographique » caractérisé par des prix déprimés et une baisse d’enthousiasme.

Au milieu de la crise, FTX était considérée comme une force relativement digne de confiance. Établie aux Bahamas, la société servait de place de marché pour l’achat et la vente de cryptomonnaies, offrant des options de négociation à haut risque, mais populaires, qui sont illégales aux États-Unis. Bankman-Fried, 30 ans, qui avait fait de FTX une entreprise de 32 milliards de dollars, a renfloué des entreprises en difficulté et s’est forgé une réputation de figure bienveillante prête à tendre une bouée de sauvetage à ses collègues.

Puis, le mois dernier, une ruée sur les dépôts a révélé un trou de 8 milliards de dollars dans les comptes de FTX. La société a déposé le bilan dans la semaine qui a suivi. La SEC et le ministère de la Justice ont ouvert des enquêtes, visant à déterminer si FTX avait illégalement prêté les fonds de ses utilisateurs à Alameda Research, un fonds spéculatif en cryptomonnaie que Bankman-Fried a également fondé et détenu.

Binance exerce essentiellement le même type d’activité que FTX, mais Zhao, le PDG, a récemment pris soin de se différencier de Bankman-Fried, traitant son ancien rival de menteur et critiquant les pratiques les plus dangereuses de FTX. Le 25 novembre, Binance a annoncé un nouveau « système de preuve des réserves », promettant de tenir les utilisateurs informés de la quantité de cryptomonnaie sur ses comptes et de dissiper les craintes qu’il puisse être vulnérable au type de ruée sur les dépôts qui a détruit FTX. (Mais les plans de Binance ont été fortement critiqués pour avoir manqué certaines informations clés.)

Coinbase a également essayé d’atténuer les craintes d’un effondrement en publiant un billet sur son blogue qui dit qu’elle détient toujours la même somme d’argent que celle que les clients ont déposée. « Il ne peut y avoir de “ruée sur la banque” chez Coinbase », peut-on lire dans ce billet.

Pourtant, la simple existence de grandes entreprises comme Binance, Coinbase et FTX va à l’encontre des idéaux de la crypto, selon certains experts du secteur. Depuis l’effondrement de FTX, certains amateurs de crypto se sont tournés vers des entreprises plus petites dans le domaine expérimental de la finance décentralisée, qui permet aux opérateurs d’emprunter, de prêter et d’effectuer des transactions sans banques ni courtiers, en s’appuyant sur un système public régi par un code.

Mais DeFi a ses propres problèmes, notamment sa vulnérabilité aux pirates informatiques, qui ont drainé des milliards de dollars cette année dans les projets expérimentaux.

« Ils l’ont basée sur une technologie maladroite qui est très inefficace », a déclaré Hilary Allen, expert en finance à l’American University. « Ils sont très fragiles sur le plan opérationnel. »

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.