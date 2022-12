Amgen offre près de 28 milliards US pour racheter Horizon Therapeutics

(New York) Le laboratoire américain Amgen a annoncé lundi avoir trouvé un accord pour racheter la société Horizon Therapeutics, spécialisée dans les maladies rares et auto-immunes, pour environ 27,8 milliards de dollars, la plus grosse acquisition dans le secteur de la santé depuis le début de l’année.