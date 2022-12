Amgen offre près de 28 milliards US pour racheter Horizon Therapeutics

(New York) Le laboratoire américain Amgen a annoncé lundi avoir trouvé un accord pour racheter la société Horizon Therapeutics, spécialisée dans les maladies rares et auto-immunes, pour environ 27,8 milliards de dollars, la plus grosse acquisition dans le secteur de la santé depuis le début de l’année.

Agence France-Presse

Amgen compte payer en numéraire et offre 116,50 dollars par action, près de 20 % de plus que la clôture d’Horizon Therapeutics vendredi à Wall Street.

Fondée en 2005, Horizon développe et commercialise des médicaments pour traiter des maladies rares, auto-immunes et inflammatoires. Son produit phare est le Tepezza, un traitement contre la maladie oculaire de la thyroïde.

Cette acquisition « est une opportunité incontournable pour Amgen, qui s’inscrit dans notre stratégie de croissance à long terme en fournissant des médicaments innovants qui répondent aux besoins des patients souffrant de maladies graves », a déclaré le PDG d’Amgen, Robert Bradway, cité dans un communiqué.

Pour financer cette opération, l’entreprise californienne va bénéficier d’un prêt bancaire d’une valeur de 28,5 milliards de dollars.

L’acquisition, soumise à l’approbation des autorités de régulation, doit être conclue au cours du premier semestre 2023, a précisé Amgen.

L’action de Horizon, dont le siège social est à Dublin (Irlande), mais qui est cotée au NASDAQ, grimpait de près de 15 % dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la Bourse new-yorkaise. Celle d’Amgen baissait de 2,6 %.

Suite à un articule du Wall Street Journal, Horizon avait confirmé le mois dernier être dans des discussions préliminaires en vue d’une acquisition avec Amgen, mais aussi avec le groupe américain Johnson & Johnson et le laboratoire français Sanofi.

Sanofi avait annoncé ne plus être en course pour le rachat, indiquant dans un communiqué que « les attentes en matière de prix de transaction ne répondent pas aux critères de création de valeur ».