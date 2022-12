Avant d’être repêchée par Verizon, Manon Brouillette avait passé 14 ans chez Vidéotron, où elle a été présidente et cheffe de la direction de 2014 à 2018.

Moins d’un an après son entrée en fonction, la Québécoise Manon Brouillette a quitté son poste de vice-présidente et cheffe de la direction de Verizon Consumers Group, la plus importante division du géant américain des télécommunications.

Mme Brouillette avait le mandat de développer des expériences 5G et de continuer la transformation de Verizon en entreprise technologique, dans cette division créée en 2019. C’est le président et chef de la direction de Verizon, Hans Vestberg, qui a repris les responsabilités de Manon Brouillette, a fait savoir l’entreprise lundi.

Avant d’être repêchée par Verizon, dont le siège social est à New York, Manon Brouillette avait passé 14 ans chez Vidéotron, où elle a été présidente et cheffe de la direction de 2014 à 2018.

Son départ survient alors que Verizon traverse une période difficile. L’entreprise affiche une baisse de 23 % de son bénéfice net au troisième trimestre et a perdu 189 000 abonnés mensuels à certains de ses services téléphoniques, après avoir augmenté le prix de ses forfaits.

Le nombre de nouveaux abonnés mensuels au sans-fil, soit 8000, est ressorti très en deçà des attentes du marché. La sous-performance de Verizon vis-à-vis de ses concurrents AT&T et T-Mobile se reflète dans la valeur de l’action, en baisse de 29 % depuis le début de l’année.

Lundi, le titre de Verizon a perdu 1,11 $ US, pour passer à 37,07 $ US à la fermeture de la Bourse de New York.

Sous la direction de Manon Brouillette, Verizon avait récemment tenté de donner un coup de barre, notamment en offrant des promotions plus agressives dans le sans-fil.

Selon l’analyste Tammy Parker, de la firme GlobalData, la haute direction de Verizon avait donné « un an » à Manon Brouillette pour redresser la division sans-fil du groupe. Le miracle espéré ne s’est pas produit, a-t-elle déclaré lundi à l’agence Bloomberg.

Difficultés familiales

En plus des problèmes de Verizon dans le sans-fil, Manon Brouillette a vécu des difficultés familiales dans la dernière année. Selon nos informations, la Québécoise a appris tout juste après son entrée en poste, en janvier dernier, que le conjoint de sa fille était atteint d’un grave cancer.

Cette situation éprouvante pour toute la famille était devenue de plus en plus « incompatible » avec l’ampleur de ses responsabilités au sein de Verizon, indique une source bien au fait des évènements.

Lors de l’annonce de sa nomination, Manon Brouillette avait dit se sentir privilégiée d’être une Québécoise (elle est née en Mauricie) à la tête d’une des plus grandes entreprises de télécommunications au monde.

Manon Brouillette n’a pas répondu aux demandes d’entrevue envoyées par La Presse lundi.