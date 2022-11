La valeur du Canadien de Montréal s’établit à 1,7 milliard US (plus de 2,3 milliards CAN), selon le média spécialisé Sportico qui soutient par ailleurs que les Sénateurs d’Ottawa ont retenu les services d’une firme new-yorkaise pour explorer une vente possible du club.

Richard Dufour La Presse

Le magazine Forbes évaluait le CH à 1,6 milliard US en décembre dernier dans son étude annuelle des finances des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’équipe ayant la plus grande valeur, selon Sportico, est toutefois celle des Maple Leafs de Toronto, à 2,1 milliards US. Les Rangers de New York suivent à 2 milliards US.

Le CH arrive troisième de ce classement établi à partir d’un multiple des revenus générés par chacune des équipes. Sportico accorde un multiple différent selon l’équipe et le marché dans lequel elle évolue.

Les revenus du Canadien sont ainsi évalués à 257 millions US pour la saison 2021-2022, alors qu’ils étaient de 91 millions US la saison précédente (lourdement touchée par les mesures sanitaires) et de 232 millions US en 2019-2020.

Sportico utilise donc un multiple de 6,6 fois les revenus pour calculer la valeur du CH.

Les clubs de la LNH sont valorisés en moyenne à partir d’un multiple légèrement supérieur à 5 fois les revenus, alors que le multiple moyen utilisé pour calculer la valeur des équipes est de 7,6 fois les revenus dans la NFL et de 8,4 fois dans la NBA.

L’équipe de la famille Molson obtient un multiple plus élevé que la plupart des autres équipes de la LNH en raison notamment du nombre de fervents partisans de l’équipe et des ententes signées avec des partenaires financiers locaux.

Une équipe de la LNH vaut en moyenne 1 milliard US – en hausse de 9 % sur un an –, alors qu’une équipe de la NFL vaut en moyenne 4,1 milliards US.

Pour établir son classement, évaluer les revenus des équipes et analyser les chiffres, Sportico a réalisé des entrevues avec des experts (banquiers, avocats, etc.). La hausse des évaluations des équipes s’expliquerait de plusieurs façons.

Les clubs de hockey sont devenus, de façon générale, de bons créateurs de contenu, est-il souligné, et ils génèrent désormais des profits pour la plupart. Le nombre peu élevé de franchises disponibles par rapport au nombre d’investisseurs intéressés est un autre élément soulevé. De plus, le nombre de milliardaires augmente chaque année, ce qui amène plusieurs d’entre eux à souhaiter diversifier leurs actifs.

Les Sénateurs à vendre ?

Sportico indique au passage dans son étude que les Sénateurs d’Ottawa pourraient bien devenir la prochaine équipe à être vendue après la mort, en mars, de son propriétaire, Eugene Melnyk. Cette franchise est évaluée à 655 millions US, la plus faible évaluation parmi les sept équipes canadiennes.

Sportico souligne que des rencontres avec des banquiers d’affaires ont déjà été tenues et que l’équipe de la capitale nationale suscite un « grand intérêt ».

L’équipe aurait mandaté la firme new-yorkaise Galatioto Sports Partners, spécialisée dans les services financiers pour l’industrie sportive.

Les Blackhawks de Chicago forment la quatrième franchise de la LNH, à 1,4 milliard US, alors que Boston suit au cinquième rang avec une valeur similaire. Les Coyotes de l’Arizona se trouvent à l’autre bout du classement avec une valeur de 465 millions US, devant les Panthers de la Floride à 595 millions US.

Il n’a pas été possible d’obtenir un commentaire du Canadien de Montréal à propos de cette étude.