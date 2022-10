(Paris) L’éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a essuyé une perte nette de 190,1 millions d’euros (257 millions de dollars CA) au premier semestre de l’exercice décalé 2022-2023, malgré les revenus en hausse issus de son catalogue au deuxième trimestre, a-t-il annoncé jeudi.

Agence France-Presse

À titre de comparaison, la perte nette part du groupe-éditeur notamment d’« Assassin’s Creed » et des « Lapins Crétins » - au premier semestre de l’exercice 2021-22 s’élevait à 900 000 euros (1,2 million CA).

« Cela était prévu dans nos prévisions et nous avons donc confirmé nos objectifs annuels », a indiqué Frédéric Duguet, directeur financier d’Ubisoft, lors d’une conférence téléphonique, assurant que cela n’aurait « pas d’impact » sur la réussite des objectifs pour l’exercice 2022-2023.

« Le groupe s’attendait à cette perte opérationnelle compte tenu du décalage de la sortie de plusieurs jeux et de l’annulation, annoncée en juillet, de quatre jeux », a-t-il encore souligné.

Le chiffre d’affaires du groupe au premier semestre 2022-2023 s’élève à 731,2 millions d’euros (988 millions CA), en baisse de 2,7 % par rapport aux 751,3 millions d’euros (un million CA) réalisés un an auparavant sur la même période.

Pour l’exercice 2022-2023, le groupe français continue d’attendre une croissance « supérieure à 10 % » des « réservations nettes » (soit les ventes hors revenus différés), son indicateur de référence.

L’objectif est également d’atteindre un résultat opérationnel « de 400 millions d’euros », a rappelé Ubisoft, qui compte surfer sur la sortie de plusieurs jeux majeurs comme « Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope » et l’édition 2023 de « Just Dance », programmé au 22 novembre prochain, pour le deuxième semestre.

A contrario, d’autres titres importants ont été repoussés comme « Skull and Bones », initialement prévu début novembre et repoussé au 9 mars.

Idem pour le très attendu jeu « Avatar », initialement programmé pour fin 2022 pour accompagner la sortie en salles du deuxième opus de la superproduction américaine, et programmé désormais pour « 2023-2024 ».

Pour « Skull and Bones », « le développement est désormais terminé et, suite aux tests de jeu de septembre, nous peaufinons et équilibrons dorénavant le jeu […] Cette fenêtre de sortie nous permettra de tirer parti d’une plus grande base installée de consoles de nouvelle génération », a indiqué Ubisoft.

En attendant la sortie en 2023 de « Mirage », le nouvel opus de sa franchise à succès « Assassin’s Creed », Ubisoft a également annoncé que « Valhalla », commercialisé en 2020, avait dépassé la barre des 20 millions de joueurs uniques.