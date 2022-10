(Smiths Falls) Canopy Growth prévient que la société de portefeuille américaine qu’elle souhaite créer pourrait entraîner la radiation de son titre sur la Bourse du NASDAQ, qui s’oppose à certains de ses plans.

La Presse Canadienne

Le producteur de cannabis de Smiths Falls, en Ontario, a indiqué dans une circulaire d’information que le NASDAQ s’opposerait à la consolidation des résultats américains de Canopy si elle clôturait les acquisitions des sociétés américaines Wana, Jetty ou les actions à prix fixe d’Acreage.

Canopy a annoncé mercredi qu’elle avait l’intention de créer une société de portefeuille, Canopy USA, pour y détenir ses investissements dans le secteur du cannabis au sud de la frontière.

Canopy, qui est également inscrite à la cote de la Bourse de Toronto, affirme qu’elle n’est pas d’accord avec l’objection du NASDAQ et n’a donc aucune assurance qu’elle restera inscrite sur les Bourses où son action est négociée actuellement. Elle dit en outre qu’il n’y a pas d’assurance qu’elle sera en mesure de remplir les conditions pour être inscrite à la cote d’une Bourse alternative, si elle devait être radiée.

Sa circulaire d’information rappelle que ses inscriptions au NASDAQ et au TSX lui interdisent d’investir dans des entreprises du marché américain du cannabis jusqu’à ce que les lois américaines soient modifiées ou à moins qu’elle soit inscrite sur une Bourse alternative qui autorise les investissements dans de telles entreprises.

Canopy dit croire qu’elle se conforme aux lois et réglementations applicables, mais pourrait comprendre si le NASDAQ décidait d’alléguer qu’elle viole les politiques de la Bourse en matière de cannabis.

« Il s’agit d’une nouvelle structure, et il n’y a pas de confort immédiat avec l’innovation. Mais nous croyons en cette occasion de marché et en la nécessité de commencer à en tirer parti, et c’est la structure pour y arriver », a expliqué la vice-présidente des communications de Canopy, Brenna Eller, dans un courriel à La Presse Canadienne.

« C’est notre travail de montrer la valeur et la justification dans ce dossier et nous poursuivrons notre dialogue continu avec le NASDAQ pour soutenir notre conformité à leurs règles et réglementations alors que nous progressons dans cette stratégie révolutionnaire. »