Lululemon a dégagé un profit net de 289,5 millions US, ou 2,26 $ US par action, en hausse de 39 % par rapport à celui de 208,1 millions US du deuxième trimestre un an plus tôt.

(Vancouver) Lululemon Athletica a vu ses revenus croître de 29 % au cours du deuxième trimestre, par rapport à la même période l’an dernier, alors que ses ventes ont progressé dans toutes ses activités, incluant pour son segment du commerce électronique et pour celui de l’international.

La Presse Canadienne

Le fabricant et détaillant vancouvérois de vêtements d’exercice a indiqué jeudi que son chiffre d’affaires avait atteint 1,9 milliard US au cours du trimestre clos le 31 juillet, comparativement à celui de 1,45 milliard US de la même période l’an dernier. Ses ventes ont grimpé de 28 % en Amérique du Nord et de 35 % à l’international.

Lululemon a ainsi dégagé un profit net de 289,5 millions US, ou 2,26 $ US par action, en hausse de 39 % par rapport à celui de 208,1 millions US, ou 1,59 $ US par action, du deuxième trimestre un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient à un bénéfice par action de 1,87 $ US et à des revenus de 1,77 milliard US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les ventes comparables totales ont grimpé de 23 %, soit de 16 % pour les ventes en magasin et de 30 % pour les ventes directes aux consommateurs.

Lululemon a précisé avoir ouvert 21 nouveaux magasins exploités par l’entreprise au cours du deuxième trimestre, au terme duquel elle en comptait 600.