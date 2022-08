Supermarchés

Les marques privées à l’avant-plan

De la farine au yogourt, en passant par le café et les pains à hamburgers, les produits de marques privées sont présents dans toutes les sections des supermarchés. Et les détaillants multiplient plus que jamais les efforts pour élargir leur gamme, en faire la promotion et la rendre plus attrayante, contribuant du coup à changer peu à peu la perception des consommateurs qui accolaient à ces articles l’étiquette de « produits de bas de gamme ».