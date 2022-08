On attribue cette amélioration des résultats à « la hausse des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers ».

La valeur boursière du géant laitier et fromager Saputo a bondi de 9 % jeudi à son plus haut niveau en près d’un an, après l’annonce de résultats trimestriels en forte amélioration après quelques trimestres difficiles.

Martin Vallières La Presse

Alors que ses revenus totaux ont augmenté de 24 % sur un an pour atteindre 4,32 milliards, le bénéfice net de Saputo durant le trimestre terminé le 30 juin a plus que doublé à 139 millions, par rapport aux 53 millions d’il y a un an.

Aussi, après les ajustements comptables, le bénéfice d’exploitation (BAIIA ajusté) de Saputo au premier trimestre de son exercice 2023 est en hausse de 20 % à 347 millions, par rapport à 290 millions il y a un an.

De l’avis de la direction de Saputo, « les résultats améliorés reflètent une solide performance du secteur Canada et du secteur international, ainsi que des signes de reprise dans le secteur États-Unis ».

On attribue cette amélioration des résultats à « la hausse des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers ». Selon Saputo, cette hausse des prix a été favorable à la « mise en œuvre des initiatives en matière de prix dans tous [les] secteurs qui ont atténué les pressions inflationnistes qui perdurent ».

Commentant ces résultats, Lino A. Saputo, président du conseil d’administration et président et chef de la direction du géant laitier, constate que la société a « démarré l’exercice en force ».

« La combinaison de nos mesures en matière de prix, [de] l’amélioration de notre productivité et [de] nos initiatives de compression des coûts a atténué l’incidence des pressions inflationnistes au premier trimestre », indique M. Saputo par communiqué.

Et pour la suite ?

« Le coût des intrants se stabilise et la réalisation [NDLR : raffermissement] des prix et l’efficience demeurent, ce qui devrait se traduire par la poursuite de la reprise pour le reste de l’exercice, avec des améliorations de nos marges et de notre bénéfice d’exploitation (BAIIA) ajusté. »

Le président du conseil de Saputo a répété ce message lors de l’assemblée annuelle des actionnaires qui s’est tenue rapidement en matinée, de façon virtuelle pour la troisième année consécutive.

Entre-temps, l’analyste Chris Li, de Valeurs mobilières Desjardins, a qualifié les résultats trimestriels de Saputo de « légèrement positifs », notant que le bénéfice avant impôts, intérêts et amortissement et le bénéfice par action s’étaient révélés largement supérieurs aux attentes.

« Dans l’ensemble, Saputo a connu un solide départ pour son exercice 2023. Même si un trimestre ne se traduit pas nécessairement par une tendance, nous croyons qu’il devrait permettre aux investisseurs d’être plus confiants vis-à-vis d’une solide reprise de la rentabilité pour le reste de l’exercice », a-t-il écrit dans une note aux clients.

Avec La Presse Canadienne